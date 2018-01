Snapchat laat gebruikers Stories in andere apps delen

Dat heeft het bedrijf op dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe deelfunctie is per direct beschikbaar in de opnieuw ontworpen app, die op dit moment in een aantal landen wordt getest. Op een niet nader bepaald moment zullen het herontwerp en de nieuwe functie in Nederland beschikbaar worden gesteld.

Gebruikers kunnen een Story ingedrukt houden om een nieuwe deeloptie in beeld te krijgen. Hiermee is het mogelijk om de foto of video te sturen naar apps zoals WhatsApp, Twitter of Facebook.

De deelfunctie werkt alleen met 'Official Stories', 'Our Stories' en 'Search Stories', die bestaan uit openbare beelden die alle gebruikers kunnen inzien. De Official Stories blijven voor onbepaalde tijd toegankelijk nadat ze zijn gedeeld, terwijl de andere twee varianten na een maand verdwijnen.

Eind vorig jaar doken geruchten op over de deelbare Stories. Het bedrijf zou volgens bronnen meer gebruikers willen bereiken door de berichten buiten de app toegankelijk te maken. Op het moment zou Snap met gebruikersgroei worstelen.

De app wordt dagelijks door 178 miljoen mensen gebruikt, waarvan 57 miljoen gebruikers actief zijn in Europa.