Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Pakkie

Deze Nederlandse app wil het tweedehands verkopen van spullen tussen consumenten makkelijker maken. Pakkie speelt specifiek in op het wantrouwen dat twee vreemden onderling hebben: wat als je betaalt voor iets dat de ander nooit opstuurt? Of wat als je iets opstuurt naar iemand die naderhand helemaal niet betaalt?

Pakkie werkt als tussenpersoon om dat dilemma op te lossen. Dat gaat simpel: de verkoper gebruikt de app om een rekening te maken voor het voorwerp dat hij verkoopt, inclusief verzendkosten. Pakkie maakt een betaallink, die naar de koper van het voorwerp gestuurd kan worden.

Die koper kan die link vervolgens via iDeal betalen, en heeft daarvoor de app niet eens nodig. Wel legt Pakkie aan de koper uit dat het geld dat hij betaalt een paar dagen door Pakkie wordt vastgehouden. Verschijnt het pakketje niet, krijgt de verkoper geen geld en bemiddelt Pakkie om de problemen op te lossen.

Als de koper heeft betaalt, krijgt de verkoper automatisch een verzendlabel dat op het pakket kan worden geplakt. Dat pakket hoeft alleen nog maar afgeleverd te worden bij een pakketpunt van PostNL, DHL of DPD.

[Download Pakkie voor Android of voor iOS (gratis)

Rusty Lake Paradise

Het nieuwste deel in de Rusty Lake-serie van de gelijknamige Nederlandse gamestudio. De serie kenmerkt zich met point-and-click-games die een grimmig verhaal vertellen. Ook in dit nieuwste deel is het weer de bedoeling om de omgeving goed te bekijken en puzzels op te lossen om verder te komen.

Dat begint klein: druk op knoppen, open deuren en laatjes en combineer dingen om verder te komen. Naarmate het verhaal vordert kom je echter meer te weten over het vreemde eiland waar deze game plaatsvindt.

Dingen die eerst gewoon aankleding lijken blijken later toch een puzzel. Op die manier heeft het spel een natuurlijke moeilijkheidsboog die met de speler meegroeit. Het verhaal is op zichzelf te volgen, maar voor spelers van de voorgaande delen past ook deze nieuwe game weer in het bestaande geheel.

Download Rusty Lake Paradise voor Android (2,99 euro) of voor iOS (3,49 euro)

Amazed

Deze game speelt met het principe van de vroegste smartphone-games. Toen smartphones en hun sensoren net nieuw waren, verschenen er veel puzzels waarbij je een balletje door een doolhof moest leiden door je telefoon te kantelen.

​Amazed werkt ook zo, met als groot verschil dat de doolhoven onzichtbaar zijn. Je start op een rechthoekig vlak en door het balletje naar de randen te rollen, ontdek je waar het volgende vlakje ligt.

Dat geeft een hele andere dynamiek aan het spel. Er zijn geen vangrails die je kunnen redden en dus moet je veel voorzichtiger kantelen. Naarmate het spel vordert worden de doolhoven ingewikkelder en de vlakken waarover je rolt smaller en kleiner.

Download Amazed voor Android gratis)