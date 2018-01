WhatsApp lanceert zakelijke dienst officieel in vijf landen

Dat bevestigt WhatsApp-directeur Matt Idema donderdag tegenover Reuters. Met de speciale app kunnen bedrijven een zakelijke account maken en met hun klanten praten via de chatdienst. Plannen voor de zakelijke variant werden in augustus 2017 aangekondigd.

De dienst laat bedrijven automatische begroetingen instellen. Ook kunnen eigenaren van zakelijke accounts statistieken over hun berichten zien en een profielpagina met onder meer de openingstijden opzetten. Uiteindelijk moeten bedrijven gaan betalen voor de dienst, maar vooralsnog is niet duidelijk hoe. De zakelijke app is voorlopig dan ook gratis te gebruiken.

Vliegmaatschappij KLM startte in september vorig jaar al met een proefversie van de zakelijke variant. Via WhatsApp verstuurt de maatschappij boekingsbevestigingen, incheckmeldingen en instapkaarten. Ook worden gebruikers via de chatdienst op de hoogte gebracht van vluchtwijzigingen.

Beschikbaarheid

De zakelijke accounts zijn vanaf donderdag beschikbaar via de WhatsApp Business-app in de Google Play Store. Vooralsnog kunnen alleen bedrijven in Indonesië, Italië, Mexico, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gebruikmaken van de app.

In de komende weken moet de dienst ook beschikbaar worden in andere landen. Later moet er ook een app voor de iPhone komen.