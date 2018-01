Instagram laat zien wanneer gebruikers het laatst online waren

De nieuwe mogelijkheid is bedoeld voor de chatfunctie van Instagram, schrijft AndroidPolice. Gebruikers kunnen daar voortaan zien wanneer iemand het laatst actief was.

Instagram schakelt deze activiteitsstatus automatisch in voor gebruikers. In de omschrijving staat dat "iedereen die je een chatbericht stuurt, kan zien wanneer je voor het laatst actief bent geweest in Instagram-apps".

Deze omschrijving wijst erop dat mensen ook kunnen zien wanneer gebruikers actief waren in andere apps van Instagram, zoals Boomerang of Hyperlapse.

Gebruikers kunnen de functie uitschakelen via de instellingen van Instagram. Zodra de activiteitsstatus is uitgeschakeld, zijn statussen van anderen ook niet te zien.

Privéberichten

Het sociale netwerk zou meer nadruk willen gaan leggen op privégesprekken. Eind 2017 begon Instagram in zes landen met het testen van een losse app voor chatberichten. Het is niet duidelijk of zo'n app wereldwijd beschikbaar komt.