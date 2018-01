Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Confide

Een chat-app voor het verzenden van bijzonder gevoelige berichten. Net als populaire apps als WhatsApp gebruikt Confide end-to-end-encryptie: dat wil zeggen dat alleen zender en ontvanger het bericht kunnen lezen.

Maar Confide doet meer om te zorgen dat niemand ongewenst mee kan lezen met je berichten. Berichten zijn enkel regel voor regel te lezen, of zelfs woord voor woord als je dat liever wil. Alle woorden zijn standaard afgedekt met een balkje. Horizontaal vegen laat zinnen woord voor woord zien, verticaal vegen laat ze zin voor zin zien.

Na één keer lezen verdwijnen berichten ook onherroepelijk. En het is onmogelijk om screenshots van berichten te maken; het resultaat is een wit vlak. Dat was op Android, Windows en MacOS al langer zo, maar sinds deze week ook op iOS. De ontwikkelaar heeft een nieuwe manier gevonden om het maken van screenshots op het gesloten iOS toch onmogelijk te maken.

Confide is veilig en gratis te gebruiken. Betalen de gebruikers, dan krijgen zij toegang tot thema's, kunnen zij onbeperkt bijlagen toevoegen en kunnen zij berichten na verzenden ook nog terugtrekken voordat ze geopend zijn. De ontwikkelaar zegt overigens nog te werken aan een methode die het moeilijker moet maken om foto's van het scherm te maken met een ander toestel.

Download Confide voor Android of voor iOS (gratis)

Remindee

Een taken-app voor wie een taken-app maar gedoe vindt. Want je moet ze openen, vullen, ordenen bijhouden: een taak op zichzelf. Remindee werkt veel simpeler en dat komt vooral door de herinneringen die de app gebruikt.

Als je wat wil onthouden, gebruikt Remindee daar de deelknop van Android voor. Deel een link, een foto, een stuk tekst of wat anders met Remindee. Ook kies je een tijd: wil je over een uur, vanavond of bijvoorbeeld pas volgende week weer herinnerd worden? Handig als je 's avonds aan een recept herinnerd wil worden, of op het werk pas weer aan een boeiende link.

Het toevoegen van een titel of notitie is optioneel, waardoor de app lekker snel werkt. Als je eenmaal herinnerd wordt aan een opgeslagen taak, kun je die daarna direct doorplaatsen in het archief. Zo kun je de app gebruiken zonder die ooit echt te hoeven openen. Sla simpelweg dingen op en je krijgt ze pas weer te zien wanneer je ze nodig hebt.

Download Remindee voor Android (gratis)

Overwatch League

Populaire multiplayer-game Overwatch heeft sinds deze maand een eigen competitie. Professionele teams uit de VS, China, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea nemen het op hoog niveau tegen elkaar op in de game. Het eerste seizoen loopt van januari tot juli en in totaal is er 3,5 miljoen dollar aan prijzengeld te verdienen.

Met deze app voor Android en iOS volg je alles rondom deze competitie. Je kan wedstrijden live kijken en een bericht krijgen wanneer het bijna begint. Ook kun je volledige wedstrijden en losse hoogtepunten terugkijken. Je kan daarbij spoilers uitschakelen: zo zie je in de hele app geen scores staan, totdat je daar bewust om vraagt. Zo blijft ook het terugkijken van wedstrijden spannend, zeker omdat wedstrijden op Amerikaanse tijden worden gespeeld en voor ons dus 's ochtends verschijnen.

De app laat je ook inloggen met je Blizzard-account, zodat instellingen als favoriete team en bekeken wedstrijden synchroon worden gehouden tussen de website en de app van Overwatch League. Met de app bekijk je hoe 's werelds beste spelers het populaire spel spelen, wat hun tactieken en geheimen zijn. Overwatch verscheen in mei 2016 voor PlayStation 4, Xbox One en Windows, en laat spelers kiezen uit 26 helden die allemaal hun eigen sterke en zwakke punten hebben.

Download Overwatch League voor Android of voor iOS (gratis)