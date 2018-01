Voormalige Tinder-medewerkers lanceren LinkedIn-concurrent

De app Ripple werkt ongeveer zoals Tinder, maar dan met zakelijke contacten. Ripple schotelt foto’s van mogelijke contacten voor, die vervolgens naar rechts of links kunnen worden geveegd om ze te accepteren of weigeren.

Directeur van Ripple is Ryan Ogle, voormalig technisch directeur van Tinder. Hij zegt dat bestaande professionele netwerken niet goed werken. Veel mensen zouden sites als LinkedIn te ingewikkeld vinden en geen plezier hebben in het gebruik ervan. Ook het maken van nieuwe connecties is volgens Ogle te moeilijk.

Ripple moet met name dat ontdekkingsproces makkelijker maken, door constant nieuwe mensen te tonen. Van potentiële connecties worden niet alleen foto’s getoond, maar ook informatie over hun baan, opleiding en interesses. Mensen worden niet willekeurig voorgeschoteld, maar op basis van gedeelde connecties en vergelijkbare interesses.

Gezichtsherkenning

Ook is het mogelijk om een foto van iemand te maken en op basis van gezichtsherkenning hun Ripple-profiel op te zoeken.

In Europa zijn er strenge regels rond het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. Techgiganten als Facebook en Google passen daarom geen gezichtsherkenning toe bij Europese gebruikers. Ogle zegt dat de gezichtsherkenning in Ripple wereldwijd actief is, en dat advocaten van het bedrijf de legaliteit daarvan bestuderen.

Behalve mensen worden ook nieuwartikelen, tweets en blogposts getoond in de feed van Ripple. Verder is het mogelijk om groepen te vormen om bepaalde onderwerpen te bespreken.

Match Group, eigenaar van Tinder en veel andere datingwebsites, heeft een minderheidsaandeel in Ripple. Het is onduidelijk hoeveel geld in de nieuwe app wordt geïnvesteerd.