Betaaldienst Android Pay hernoemd naar Google Pay

Dat maakt de internetgigant maandag bekend.

Onder de nieuwe merknaam komt ook de Google Wallet-app te vallen, waarmee bijvoorbeeld Amerikaanse gebruikers betaalverzoeken naar anderen kunnen sturen of zelf geld kunnen overmaken.

Met Android Pay kan contactloos worden betaald via de nfc-chip op een Android-smartphone. Die mogelijkheid zat oorspronkelijk geïntegreerd in de Google Wallet-app, maar werd in 2015 afgesplitst en ondergebracht in een aparte app.

Met de nieuwe naamsverandering worden de functionaliteiten van Google Wallet en Android Pay weer verenigd. Beide diensten zijn niet beschikbaar in Nederland. Het is niet bekend of en wanneer Google Pay naar Nederland wordt uitgerold.