Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Kies Ik Gezond?

Het nieuwe jaar is nog net geen week oud, dus beginnen met goede voornemens kan nog. Gezonder eten is een populair voornemen, dus komt het Voedingscentrum met zijn app 'Kies Ik Gezond?' precies op tijd.

Met de app scan je de streepjescodes van producten in de supermarkt of thuis. In de app kun je zelf kiezen op welke aspecten van voedsel je wil letten: calorieën, vetten, suikers, zouten en meer. Scan je vervolgens een product, dan staan die aspecten bovenaan.

Ook zegt de app of het product in de Schijf van Vijf van het voedingscentrum staat, en dus een gezonde keuze is. Zo niet, dan kan de app ook gezondere alternatieven bieden. Door het uitgebreidere overzicht van de app te openen bekijk je in een goed overzicht de hele lijst met ingrediënten en voedingswaarden van een product, vaak beter leesbaar dan op de verpakking zelf.

Download Kies Ik Gezond? voor Android of voor iOS (gratis)

Paste

Paste is één van de beste manieren om snel een mooie en duidelijke presentatie in elkaar te zetten. De app is gemaakt door ontwikkelaar FiftyThree, bekend van de prijswinnende teken-app Paper. Net als die app moet ook Paste het hebben van de perfecte balans tussen simpele toegankelijkheid en voldoende functies.

Met Paste maak je presentaties die eigenlijk altijd ongeveer dezelfde huisstijl hebben. Daardoor hoef je je niet druk te maken om het uiterlijk: dat zit meteen al goed. Je hoeft alleen nog maar de dia's van de presentatie te vullen en dat gaat zo simpel als het maar kan.

Je plakt of sleept tekst, afbeeldingen, video's, filmpjes, bestanden en zelfs complete Spotify-spelers zo in een dia. Alles werkt direct en staat automatisch op de juiste plaats. Ook zien de presentaties er op alle apparaten meteen goed uit.

Paste moet het echter vooral hebben van zijn mogelijkheden voor samenwerking. Je kan je presentaties heel makkelijk delen met anderen, en vragen om commentaar. Dat kunnen mensen geven in tekstvorm, maar ook door simpelweg een duimpje omhoog of omlaag te geven, of te markeren dat ze het gezien hebben Ook kun je anderen toegang geven tot je presentaties, zowel via een link als via chatdienst Slack.

Download Paste voor iOS (gratis)

HQ

De leukste en potentieel meest lucratieve quiz-app voor smartphones is er nu ook voor Android. HQ is een quiz-app die anders is dan alle anderen. HQ wordt namelijk op gezette tijden live uitgezonden door een echte presentator, en er staat echt geld op het spel.

Dat maakt HQ een soort spelprogramma van de 21e eeuw, dat uiteraard wel draait om het beantwoorden van vragen. De app kondigt de start van een ronde een paar minuten van tevoren aan, je opent de app en wacht tot de presentator begint met vragen stellen.

Het zijn altijd twaalf meerkeuzevragen, over de meest uiteenlopende onderwerpen en je hebt steeds een paar seconden om antwoord te geven. Heb je het goed dan ga je door, heb je het fout dan val je onverbiddelijk af. De vragen worden snel moeilijker, waardoor de quiz begint met tienduizenden en soms honderdduizenden mensen, maar al snel gaat tussen nog maar een paar duizend spelers.

Wie alle twaalf de vragen goed heeft, deelt de pot met alle andere winnaars. Die pot bevat vaak minstens 1000 dollar, soms het veelvoudige. Je winst kan je vanaf 20 dollar laten uitkeren via PayPal. Omdat de app Amerikaans is, wordt de HQ op Amerikaanse tijden 'uitgezonden': 21.00 uur 's avonds en 3.00 uur 's nachts.

Download HQ voor Android of voor iOS (gratis)