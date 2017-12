Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Reigns: Her Majesty

Wat krijg je als je Tinder combineert met het besturen van een land? Dan krijg je Reigns, een verrassend grappige game waarin waarin je als koningin van land allerlei beslissingen moet nemen. Elke keuze die je krijgt voorgelegd, kun je naar links vegen om af te wijzen, of naar rechts om toe te kennen: de Tinder-methode dus.

Wat je doet heeft steeds invloed op de vier belangrijke groepen van je land: de kerk, het volk, het leger en de bank. Er komen allerlei figuren voorbij: boeren, geestelijken, jagers, soldaten, waarzeggers en mogelijke liefdes. Ze hebben allemaal mededelingen, vragen of verzoeken. Mag de kerk wat geld hebben? Wilt je een vreemd ritueel laten voltrekken? Mag het leger een buurland aanvallen?

Die vragen worden bijna allemaal op een hele geestige manier gesteld, waardoor Reigns erg luchtig blijft. Dat past goed bij de snelle manier van spelen, maar vergis je niet: je heerschappij kan net zo snel weer ten einde komen. Zet je door de verkeerde beslissingen een van de vier belangrijke groepen tegen je op, eindigt de koningin dood naast de troon.

Reigns: Her Majesty is het tweede deel in de serie, en speelt zich niet af in de middeleeuwen maar tijdens de renaissance. Leuk, want hoewel de toon steeds luchtig is merk je wel dat je hele andere beslissingen moet maken dan in de vorige titel.

Download Reigns: Her Majesty voor Android of voor iOS (3,49 euro)

Sid Meier's Civilization VI

De Civilization-serie bestaat al sinds 1991 en geldt als één van de beste strategie-series. Zoals altijd is het ook in dit nieuwste deel de bedoeling een beschaving op te bouwen vanaf een nomadenstam, door de eeuwen heen helemaal tot een technologisch geavanceerde samenleving.

Hoewel er eerder al Civilization-games voor de iPad zijn verschenen, is dit zesde deel de eerste volledige game. En direct ook bijzonder volledig: Civilization VI biedt ontzettend veel opties en mogelijkheden om je beschaving op te zetten. Stap voor stap wordt je wegwijs gemaakt met oorlogsvoering, handel, cultuur, religie, wetenschap, technologie en verhoudingen met buurlanden.

Het leuke aan Civilization is dat er niet één juiste manier is om te spelen. Bij elk nieuw spel in de game wordt een nieuwe kaart willekeurig gegenereerd, en kun je ontdekken wat je zelf de fijnste manier vindt om te spelen. Daarbij biedt de game ontzettend veel diepgang, waarbij je bijvoorbeeld handmatig je hele regering kan vormgeven op basis van eigenschappen.

Civilization VI is dan ook een game die is gemaakt om niet één keer maar talloze keren door te spelen, elke keer weer met een ander resultaat. Een spel dat je met zijn veelzijdigheid helemaal kan opslokken, maar goedkoop is dat niet. Hoewel Civilization VI gratis is te downloaden en te spelen voor de eerste 60 beurten, kost de volledige game hetzelfde als op de pc: 60 euro, met tijdelijk 50 procent korting. Let ook op: dit is een zware game en alleen speelbaar op een iPad Air 2, iPad uit 2017 of iPad Pro.

Download Civilization VI voor iPad (eerste 60 beurten gratis, daarna 32,99 euro)

Haven

Een app gemaakt in samenwerking met klokkenluider Edward Snowden. De voormalig NSA-medewerker bracht de mate van spionage van de Amerikaanse inlichtingendienst aan het licht, en woont sindsdien noodgedwongen in Rusland. Als iemand weet hoe het is om paranoïde te zijn, is het Snowden wel.

Haven is ontwikkeld in samenwerking met de Freedom of the Press Foundation en de Guardian Project, en bedoeld voor mensen die iets willen beschermen. Snowden beschrijft de app als "een veilige kamer die in je broekzak past".

Met de app tover je een oude smartphone om tot een apparaat dat alarm slaat als er iets gebeurt. De camera's, microfoons en bewegingssensoren van telefoons worden ingezet om elke verstoring waar te nemen. Zo kun je je een telefoon met Haven bijvoorbeeld achterlaten in een hotelkamer, en elke keer een seintje krijgen wanneer er iemand binnenkomt, of zelfs het toestel aanraakt.

Die seintjes kunnen ook versleuteld worden verzonden, waardoor Haven ook geschikt is voor mensen die niet alleen hun eigendommen maar ook waardevolle informatie willen beschermen.

Download Haven voor Android (gratis)