Gorogoa

Een volledig unieke puzzelgame die draait om het verschuiven van prachtige tekeningen. In elk level van Gorogoa krijg je vier vlakjes voor je, sommigen gevuld met zo'n mooie tekening, anderen leeg. Door te schuiven krijg je meer van de tekeningen te zien. Schuif een tekening bijvoorbeeld op en er wordt ingezoomd.

Bij andere tekeningen neem je bij het schuiven één aspect mee, zoals een gesloten deur, zodat je ziet wat er achter zit. Elk vlakje is ook een letterlijk puzzelstuk: voorwerpen eindigen halverwege op de rand en sluiten aan op een ander vlakje. Door de schuiven en te zoomen ontdek je eerst meer in de tekeningen, en maak je ze daarmee ook meteen een passend gedeelte van een groter geheel.

Zo vertelt Gorogoa zijn verhaal zonder woorden te gebruiken, op een volledig eigen manier. Elke puzzel leeft en geen tekening is statisch. Telkens als je een puzzel af hebt, word je weer verrast met een afbeelding die niet alleen een geheel vormt, maar ook zelf weer een mooie animatie laat zien. Een compleet eigenzinnige game die het met zijn schitterende puzzels klaarspeelt een teer verhaal op unieke wijze te vertellen.

Download Gorogoa voor iOS (5,49 euro)

Bridge Constructor Portal

De Bridge Constructor-serie bestaat al jaren en heeft altijd ongeveer dezelfde insteek: bouw een brug om een voertuig van A naar B in het level te krijgen. Daarbij krijg je vaak maar net genoeg spullen om dat klusje te klaren, met wankele, in elkaar stortende bruggen tot gevolg. Maar altijd geldt: als het voertuig veilig aan de overkant komt, maakt het niet uit wat er met de brug gebeurt.

In deze nieuwe game is dat spelprincipe gecombineerd met dat van de Portal-games. In die spellen maak je portalen die aan elkaar zijn gekoppeld: ingang A komt uit op uitgang B. In die games begeleid de sarcastische en soms ronduit kwaadaardige robot GLaDOS de speler. Goed nieuws: ook hier is GLaDOS van de partij.

Bridge Constructor Portal is eigenlijk precies wat je ervan zou verwachten: de opzet van Bridge Constructor met de technologie en humor van Portal. Bij het verplaatsen van voertuigen krijg je te maken met portalen. Zo komt portaal aan het eind van een afgrond bijvoorbeeld bovenin het level uit.

Die portalen maken de levels van deze game ingewikkelder en daarmee leuker. Steeds moet je goed nadenken wat er gebeurt als de voertuigen het ene portaal in gaan en het andere uit komen, en moet je ze met je bruggen opvangen en je juiste richting in sturen. Soms moet je de laten vallen, vliegen of stuiteren, terwijl GLaDOS sceptisch commentaar geeft.

Download Bridge Constructor Portal voor Android of voor iOS (5,49 euro)

Life Is Strange

Een graphic Adventure waarin je als speler de richting van het verhaal bepaalt door keuzes te maken. Zulke games zijn er wel meer, maar Life Is Strange onderscheidt zich door twee dingen: het gigantische aantal richtingen dat je de game op kan sturen en het feit dat de hoofdpersoon de tijd terug kan draaien.

Daardoor kun je een aantal keuzes maken, zien hoe die het verhaal bepalen en vervolgens besluiten terug in de tijd te reizen om nieuwe keuzes te maken. Daarbij krijg je dan nieuwe opties in dialogen. Ben je verderop in het verhaal achter iemands geheim gekomen maar ben je vervolgens terug in de tijd gereisd? Dan kan je die persoon vragen gaan stellen over dat geheim. Zo kan hetzelfde gesprek steeds weer andere opties krijgen.

Het verhaal van Life Is Strange heeft vijf hoofdstukken, waarbij je steeds de 18-jarige scholiere Max Caulfield speelt. Je moet haar gave gebruiken om puzzels op te lossen en een groot mysterie te ontrafelen, maar ondertussen heeft ze ook nog alle normale beslommeringen van een 18-jarige, zoals school en liefde.

Die combinatie werkt goed en verplicht je als speler om oplossingen voor de korte termijn af te zetten tegen de lange termijn. Een bijzonder gelaagde, meeslepende game die tijdreizen op een geheel eigen manier gebruikt.

Download Life Is Strange voor iOS (3,49 euro) Verschijnt begin 2018 voor Android