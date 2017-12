Instagram laat gebruikers live video's delen via privéberichten

Dat heeft Instagram donderdag bekendgemaakt in een blogbericht.

Binnen een live video staat nu een icoon voor privéberichten. Door daar op te klikken, kunnen gebruikers de video doorsturen naar een contact of naar een groep mensen. Dit kan zowel met live video's van de gebruiker zelf als met die van anderen.

De video's zijn alleen via het privébericht te bekijken als ze live zijn. Is het uitzenden gestopt, dan is het niet mogelijk om de beelden terug te krijgen via het gesprek. Dan verschijnt er een bericht dat de video is afgelopen.

Ook is het mogelijk om de optie om een live video als privébericht te verzenden uit te schakelen. Dit kan via de instellingen van de Stories op Instagram. Video's van gebruikers met een privéaccount kunnen alleen bekeken worden door hun volgers op het medium.

De nieuwe functie wordt donderdag uitgerold als onderdeel van Instagram versie 26 voor iOS en Android.

Reacties in nieuwsfeed

Instagram is op Android ook begonnen met het uitrollen van een functie waarmee gebruikers direct vanuit de nieuwsfeed kunnen reageren op foto’s. De werd in november al naar de iOS-app van het medium gebracht, meldt Instagram tegenover Engadget.

Eerder moesten gebruikers naar een apart venster om op een foto te reageren. Kijkt een gebruiker in de app met de nieuwe functie een paar seconden naar een foto, dan verschijnt er nu een venster waarin er direct gereageerd kan worden. Daarvoor hoeft de gebruiker dus niet langer naar een apart scherm.