Apple verplicht apps met 'lootboxen' om winkans te vermelden

Dat stelt Apple in nieuwe richtlijnen voor appontwikkelaars.

In sommige mobiele games is het mogelijk om zogeheten 'lootboxen' te kopen met echt geld. Hierin zitten willekeurige upgrades. De speler weet vooraf niet wat in zo’n lootbox zit.

Apple wil dat het in iOS-apps duidelijker wordt hoe groot de kans op een bepaalde upgrade is. Deze winkans moet worden vermeld in mobiele games voordat de gebruiker hieraan geld besteedt.

Het is in China al verplicht om de winkans bij lootboxsystemen te vermelden in games. Japanse ontwikkelaars vermelden de winkans ook, om een classificatie als gokgame te voorkomen.

Kansspelautoriteit

De Nederlandse Kansspelautoriteit onderzoekt op het moment of spellen met lootboxen gezien moeten worden als gokgames. Omdat de wet voor online kansspelen nog niet is ingevoerd, kan die classificatie leiden tot een verkoopverbod voor de betreffende games. De wet ligt bij de Eerste Kamer.

De Belgische minister van Justitie pleit er al voor om de verkoop van lootboxspellen te verbieden. Daarvoor wil hij zich hard maken bij de Europese Unie.