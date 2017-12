Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Fez

Eén van de meest eigenzinnige indie-games ooit is er vijf jaar na zijn debuut nu ook voor iOS. Fez is een 2d-platformgame zoals bijvoorbeeld de klassieke Mario-spellen, maar dan met een belangrijke twist. Een letterlijke twist zelfs: in Fez kun je levels namelijk draaien.

Je stuurt hoofdpersonage Gomez met zijn magische fez als het ware over de buitenkant van een kubus. Die kubus kun je driedimensionaal draaien door er overheen te vegen, maar na elke draai gedraagt het level zich weer tweedimensionaal. Dat zorgt voor allerlei slimme puzzels: draai een level 180 graden, en plots staan twee platformen die eerst aan weerszijden van het scherm stonden vlak naast elkaar.

Fez zit vol met zulke puzzels die op een slimme manier met het perspectief spelen. Het is een spel dat je dwingt om alles vanaf meerdere kanten te bekijken, en zit ook nog eens helemaal vol met verborgen ruimtes, leuke verwijzingen en grappige geheimen.

De vormgeving is met zijn kleurrijke en sfeervolle pixel-graphics een hommage aan de platformgames van begin jaren '90, en ook de chiptune-soundtrack is uitstekend. Eén van de leukste indie-games ooit, voor een relatief prikkie.

Download Fez voor iOS (5,49 euro)

Hidden Folks

Deze leuke Nederlandse game is er sinds deze week ook voor Android. Hidden Folks is een levend zoekplaatje, in de trant van Waar Is Wally? met één belangrijk verschil: de hele game is zwart-wit. Hidden Folks schotelt je allemaal hele gedetailleerde handgetekende omgevingen voor, waarin je steeds op zoek moet naar poppetjes, dieren of voorwerpen.

Omdat alles zwart-wit is, kun je niet snel op zoek naar kleuren, en moet je de plaatjes goed afspeuren. Juist dat maakt Hidden Folks zo charmant, want in elke centimeter van elke levende tekening zit wel iets leuks verstopt. Nederlandse ontwikkelaar Adriaan de Jongh en tekenaar Sylvain Tegroeg hebben allerlei levels gemaakt: woonwijken, campings, jungles en nog veel meer.

Je kan de getekende levels in hun geheel bekijken, maar om alles te vinden zul je moeten inzoomen en veel moeten proberen. Op deurtjes tikken, gordijntjes open doen, boompjes kappen: alles om alle voorwerpen te ontdekken. Daarbij is de reis eigenlijk leuker dan de bestemming, want Hidden Folks zit echt tjokvol grappige details.

Download Hidden Folks voor Android of voor iOS (3,49 euro)

Inside

Nog zo'n goed ontvangen indie-game, van de makers van de gelauwerde game Limbo. Ook Inside is weer een duistere platformer, die een stuk meer heeft te vertellen dan de gemiddelde sping-en-puzzelgame. De game biedt om de beginnen prachtige omgevingen: hoewel de game 2D speelt en je van links naar rechts door levels loopt, hebben omgevingen diepte en detail.

Dat zie je ook terug in de lichtval, die het duistere thema van de game op een knappe manier versterken en en de vale kleuren van de grimmige spelwereld accentueren. Net als in de spirituele voorganger speel je ook hier weer een klein jongetje die in een wereld komt waar hij eigenlijk niks te zoeken heeft.

Dat zie je, maar dat hoor je ook. Inside heeft een indringende soundtrack die is opgenomen met behulp van een menselijke schedel. Daardoor klinkt de game zeker met een koptelefoon alsof je er middenin zit, totdat het kippenvel op je armen staat.

Met die duistere sfeer en zonder verder woorden vuil te maken vertelt Inside zijn verhaal aan de hand van puzzels, omgevingen en gebeurtenissen. Het spel schuurt soms tegen het morbide aan, en weet de speler telkens weer op een andere manier te verrassen. Inside is eng, interessant, uitdagend en ontzettend sfeervol.

Voor wie twijfelt: het begin van de game is gratis te spelen, het volledige spel kost 7,99 euro.

Download Inside voor iOS (gratis)