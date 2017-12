KPN laat iPhone-gebruikers voor apps betalen via telefoonrekening

Dat ontdekte iCulture. De provider staat als enige vermeld op een Apple-pagina met ondersteunde operators.

Abonnees kunnen in de App Store een mobiel telefoonnummer koppelen. Wordt hierna een app gekocht, dan worden de kosten hiervan bovenop de maandelijkse abonnementskosten gerekend.

Alleen KPN lijkt de betaaloptie in Nederland te ondersteunen. Dochterondernemingen zoals Telfort en Simyo bieden de functie nog niet aan.

De App Store bood tot op heden alleen de mogelijkheid om met een creditcard, Paypal of tegoedkaart te betalen in Nederland. Het was via ClickandBuy enige tijd mogelijk om een bankrekening te koppelen aan de App Store, maar deze functie werd in 2015 door Apple verwijderd.