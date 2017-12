Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Google Files Go

Files Go van Google is een app waarvan je waarschijnlijk niet eens wist dat je hem miste. Het is een bestandsbeheerder, zoals je op Windows de Verkenner hebt en op macOS de Finder. Android heeft standaard vaak al zo'n beheerder, maar da's meestal niet veel soeps.

Files Go is een stuk slimmer. Je kan er alle bestanden op je telefoon overzichtelijk en gesorteerd per soort bestand mee bekijken. Nog fijner: de app laat je zien welke bestanden je zou kunnen verwijderen om veel opslagruimte terug te winnen. Zo stelt de app bijvoorbeeld voor om foto's van lage kwaliteit, dubbele bestanden of de cache van apps te verwijderen. Per categorie zie je hoeveel data er te winnen valt.

Ook laat de app je bestanden offline met anderen delen. Die functie lijkt erg op AirDrop van iOS. Beide gebruikers moeten Files Go geïnstalleerd hebben, en bij elkaar in de buurt zijn. Dan kun je bestanden delen via bluetooth. Heel simpel en snel: bestanden kiezen, ontvanger aantikken en de bestanden worden vlug overgezet zonder dat dat data kost.

Download Google Files Go voor Android (gratis)

Amazing Katamari Damacy

Katamari Damacy is één van de vreemdste games ooit. Het origineel verscheen in 2004 voor de PlayStation 2 en draait om een klein mannetje met een bal. Die bal plakt en alles wat kleiner is dan de bal blijft eraan plakken. Dat begint met spijkers en dobbelstenen maar al snel groeit de bal en neem je flessen, voetballen, bankstellen, koeien en hele huizen mee.

Een gestoord spelprincipe dat even leuk als uitdagend is. Amazing Katamari Damacy werkt in principe hetzelfde, maar dan in de vorm van een endless runner. Je kan dus niet vrij de wereld verkennen en zelf kiezen welke voorwerpen je oprolt, maar gaat een lange, rechte baan af.

Die baan ligt vol met steeds grotere objecten, en je moet goed kijken of je die spullen al kan oprollen of niet. Is je bal te klein om bijvoorbeeld een auto op te pakken, dan bots je er tegenaan. Een paar keer botsen en het is game over.

De felgekleurde graphics, gestoorde personages en vrolijke muziek maken Amazing Katamari Damacy net zo aantrekkelijk als het origineel. De free-to-play-insteek zorgt helaas voor kunstmatige barrières die je alleen door te betalen weghaalt. Dat maakt intensief spelen hinderlijk, maar voor een potje zo nu en dan leent deze game zich prima.

Download Amazing Katamari Damacy voor Android of voor iOS (gratis)

KPN Voicemail

Voicemail blijft een noodzakelijk kwaad in een wereld waarin mensen elkaar blijven opbellen. Maar als je ze dan toch ontvangt, is een app als KPN Voicemail wel erg handig. Je hoeft niet meer te bellen naar je voicemailbox, drie keuzemenu's door en alle voorgaande berichten af te luisteren.

Met KPN Voicemail zie je nieuwe voicemailberichten handig in de app verschijnen. Je ziet van wie het bericht is, wanner het is achtergelaten en hoe lang het duurt. Binnen de app kun je berichten afluisteren en terugspoelen wanneer je wil. Ook kun je direct terugbellen of een WhatsAppje sturen.

Wie overstapt op de KPN Voicemail-app krijgt in eerste instantie wel minder welkomstberichten. Dat waren er vijf, met de app kun je er maximaal twee opnemen. Ook is het met de app nog niet mogelijk om boodschappen voor bepaalde momenten in te plannen en een ander bericht per contactpersoon kan ook niet niet.

Met een aanstaande update begin 2018 worden de mogelijkheden van de app wel uitgebreid. Ook komt er dan een iOS-versie van de app. Momenteel is er al een KPN Voicemail-app voor iOS, maar die is verouderd en werkt alleen voor voormalige klanten van Hi.

Download KPN Voicemail voor Android (gratis)