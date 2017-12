'Apple wil muziekapp Shazam overnemen'

Dit stelt Techcrunch op basis van meerdere anonieme bronnen.

De overname wordt naar verluidt maandag aangekondigd. Een van de bronnen noemt een bedrag van ruim vierhonderd miljoen dollar.

Met Shazam kunnen gebruikers achterhalen wat de naam is van een artiest of lied, door de app hiervan als het ware een fragment te laten horen. Ook kunnen beroemde artiesten worden gevolgd om te zien wat zij opzoeken via Shazam.

In september van 2016 liet het bedrijf weten dat de apps van Shazam in totaal meer dan 1 miljard keer zijn gedownload. Ook wist het bedrijf in die periode voor het eerst zwarte cijfers te schrijven.

Apple en Shazam hebben vooralsnog niet gereageerd op de vermeende overname.