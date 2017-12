Muziekstreamingdienst Amazon uitgerold in Nederland

Dat maakte het bedrijf onlangs zelf bekend.

Amazon Music Unlimited is vergelijkbaar met Spotify, Apple Music en Google Play Music. Gebruiker kunnen via een maandabonnement van 9,99 euro per maand onbeperkt muziek streamen. Amazon biedt ook een familieabonnement aan voor 14,99 euro per maand, waarvan zes personen tegelijk gebruik kunnen maken.

Amazon heeft voor zijn muziekstreamingdienst apps beschikbaar voor iOS, Android, Windows, Mac en werkt ook met de slimme Echo-speakers van het bedrijf. Met de bredere uitrol van Amazon Music Unlimited maakt het bedrijf ook directe verzending van deze speakers naar de nieuwe landen mogelijk.

De Amazon Echo was in Nederland voorheen enkel indirect te koop, bijvoorbeeld door een exemplaar via Amazon Duitsland te bestellen.

Vorige maand maakte Amazon al zijn abonnementsdienst Prime voor Nederlandse klanten beschikbaar. Het abonnement combineert het zonder extra kosten binnen één dag bezorgen van producten met videostreamingdienst Prime Video. Die dienst verloopt nog wel via de Duitse website van Amazon.