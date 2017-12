Super Mario Run populairste iOS-game van 2017

Dat maakte Apple donderdag bekend in zijn 'Best of 2017'-lijst. Super Mario Run stond bovenaan de downloadlijsten op zowel iPhone als iPad.

Whatsapp Messenger was de populairste gratis app op de iPhone. De meestverkochte betaalde app was Baby Monitor 3G. Daarmee kunnen gebruikers hun (extra) iPhone of iPad gebruiken als babyfoon.

De meest gedownloade betaalde app op de iPhone was RollerCoaster Tycoon Classic. Op de iPad was dat Minecraft.

Vaiana was de bestverkochte film van 2017 op iTunes. Qua series ging die eer naar het zevende seizoen van Game of Thrones. Apple maakte geen verkoopcijfers of downloadaantallen bekend.

Best of 2017

Apple maakte ook zijn eigen favorieten bekend. Enlight Videoleap was de beste iPhone-app en fotobewerker Affinity Photo werd als beste app voor iPad aangewezen.

De beste iPhone-game was Splitter Critters. Spelers moeten daarvoor over het scherm vegen om buitenaardse wezens terug naar hun ruimteschip te brengen.

Op de iPad werd een spel uit Nederland als beste gewaardeerd door Apple, namelijk het zoekspel Hidden Folks van ontwikkelaar Adriaan de Jongh en tekenaar Sylvain Tegroeg.

Voor de Mac werd puzzelspel The Witness bestempeld als 'game van het jaar'. Aurora HDR 2018, een programma om foto's te bewerken, als beste app van 2017.