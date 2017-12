Facebook lanceert speciale berichten-app voor kinderen

De app heet Messenger Kids, zo maakte Facebook maandag bekend. In de app kunnen kinderen videobellen en chatten met tekst, emoji en 'gifjes'. Messenger Kids bevat geen advertenties.

Kinderen hebben voor de app geen Facebook-account nodig. Ouders kunnen met hun eigen account een apart Messenger Kids-account aanmaken voor hun kind. Dat profiel wordt niet getoond in openbare zoekresultaten.

Ouders kunnen vervolgens voor hun kinderen contacten toevoegen aan de app. Wil iemand een kind als contact toevoegen, dan moeten de ouders hier eerst toestemming voor geven.

Verder kunnen ouders zelf contacten verwijderen uit Messenger Kids. De kinderen kunnen die contacten dan niet zelf weer toevoegen. Kinderen kunnen echter wel zelf accounts blokkeren en rapporteren via de app, bijvoorbeeld als ze worden gepest. Hier krijgen de ouders een notificatie van.

Verenigde Staten

De app is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten te downloaden voor iOS. Later in december moet er ook een app voor Android komen. Wanneer Messenger Kids naar Europa komt, is nog onduidelijk.

Het is voor het eerst dat Facebook het voor kinderen van minder dan 13 jaar oud mogelijk maakt om een deel van zijn sociale netwerk te gebruiken. Normaal gesproken is het pas vanaf 13 jaar toegestaan om een Facebook-profiel aan te maken.