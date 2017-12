2,4 miljoen Nederlanders hebben Pinterest-app op smartphone staan

Dat blijkt uit een nieuw rapport van Telecompaper. De app blijkt vooral populair onder vrouwen, al heeft ruim 10 procent van de mannen Pinterest ook op zijn smartphone staan. Pinterest heeft in Nederland 700.000 dagelijkse gebruikers.

Daarmee komt de ‘prikbord’-app niet in de buurt van Facebook, de populairste social media-app op mobiele apparaten. Facebook heeft 7,8 miljoen dagelijkse gebruikers in Nederland. In totaal is de app door 9,6 miljoen Nederlandse gebruikers op een smartphone geïnstalleerd.

Streamingdienst Netflix staat op de smartphones van bijna een derde van de Nederlanders geïnstalleerd. 2,7 miljoen van de in totaal 4 miljoen gebruikers van de app gebruiken deze minimaal eens per week. De app is vooral populair onder jongeren.