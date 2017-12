Uber laat Nederlandse gebruikers fooi geven aan chauffeurs

Dat heeft Uber maandag bekendgemaakt. Gebruikers kunnen na afloop van een rit zelf kiezen of zij een fooi willen achterlaten of niet. Fooien kunnen worden gegeven in drie standaardbedragen van 1 euro, 2 euro of 5 euro. De gebruiker kan ook een zelfgekozen bedrag invoeren.

De functie wordt zowel voor UberX als voor de duurdere UberBLACK- en UberVAN-diensten beschikbaar. De taxidienst rekent geen servicekosten over de fooi. De chauffeur ontvangt dus het gehele bedrag, naast de normale inkomsten voor de rit.

Het is mogelijk om de gewenste fooi tot vijf dagen na de rit aan de chauffeur te geven.

Vijf jaar

Uber bestaat maandag precies vijf jaar in Nederland. Naar eigen zeggen is het aantal chauffeurs dat gebruik maakt van de app verzevenvoudigd. Het aantal gebruikers is zestien keer zo groot dan vijf jaar geleden. De gemiddelde ritprijs zou met 15 procent zijn gedaald. Exacte cijfers geeft Uber niet.

De mogelijkheid om fooi te geven werd eerder al in verschillende andere landen geïntroduceerd.