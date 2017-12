Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

A Boy and His Blob

De remake van de platform-puzzelgame die oorspronkelijk in 1989 voor de Nintendo NES verscheen. In 2009 kwam deze heruitgave uit voor de Nintendo Wii, nu is hij er ook voor Android en iOS. Zoals de titel al zegt speel je een jongen, die samen met zijn blob op avontuur gaat.

Die blob is een witte bubbel die best familie had kunnen zijn van Barbapapa. De blob kan veranderen in allerlei voorwerpen om de jongen langs puzzels te helpen: als parachute om zijn val te remmen, als krik om grote stenen uit de weg te tillen, als schild of als kanon om de jongen af te vuren.

A Boy and His Blob is prachtig vormgegeven en ziet er uit als een levende tekenfilm. De animaties zijn schattig, de puzzels zijn uitdagend maar niet dodelijk ingewikkeld maar het is vooral leuk om te zien in welke dingen de blob allemaal kan veranderen.

Download A Boy and His Blob voor Android of voor iOS (5,49 euro)

Datally

Tenzij je een onbeperkte databundel hebt, ben je waarschijnlijk steeds sneller door je mobiele databundel heen. Internet biedt steeds meer video, onze schermen worden groter dus ook de bestandsformaten en zo zit je voor je het weet aan het eind van de maand een aantal dagen zonder databundel.

Om zo'n situatie te vermijden heeft Google de app Datally uitgebracht. De Android-app houdt ten eerste nauwkeurig bij welke apps het meeste data verbruiken. Op basis daarvan kan je kiezen om het dataverbruik van apps op de achtergrond uit te schakelen, zolang je niet op wifi zit.

Ook kun je elke app een limiet geven aan de data die het in de achtergrond mag verbruiken, om alles een beetje binnen de perken te houden. Ook kan de app vertellen welke wifi in de buurt betrouwbaar is, en hoe andere gebruikers die wifi-punten beoordelen.

Download Datally voor Android (gratis)

Far from Noise

In games kan alles, en dus draait Far from Noise om een gesprek tussen een hert en de bestuurder van een auto die wankelend over de rand van een afgrond hangt. Misschien een vreemde setting maar juist dankzij die absurditeit krijgt het gesprek tussen de bestuurder en het hert zijn diepgang.

Als speler kun je dat gesprek met filosofische tinten een bepaalde kant op sturen, door steeds te kiezen op welke manier je op het hert reageert. Ondertussen verandert de omgeving om je heen, krijgt de omgeving een andere tint in het licht van de ondergaande zon.

Dat maakt Far from Noise een interactief verhaaltje, een modern sprookje waar je zelf aan deelneemt en dat eigenlijk in al zijn facetten mooi is.

Download Far from Noise voor iOS (3,49 euro)