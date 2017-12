Tinder toont gebruikers kandidaten voor 'superlike'

Tinder maakt de nieuwe functie vrijdag bekend in een blogpost. Vooralsnog gaat het om een kleinschalige test.

'Super likeables' werken met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). De app kiest vier mensen waarvan de AI denkt dat ze goed bij de gebruiker zouden passen. Vervolgens krijgt de gebruiker een gratis 'super like' om naar één van hen te sturen. Normaal gesproken is die functie betaald.

Met een super like kunnen mensen aangeven dat ze iemand extra leuk vinden. Als iemand een super like inzet, krijgt de ander daar direct een melding van. Bij een normale like gebeurt dat alleen als beide Tinderaars elkaar leuk vinden.

Een super likeable komt willekeurig tevoorschijn als gebruikers Tinderen. Voorlopig wordt de functie alleen nog ingezet voor gebruikers in Los Angeles en New York. Het is niet bekend wanneer super likeables op andere plekken wordt uitgerold.