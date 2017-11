Amsterdamse Uber-concurrent Abel stopt

De Uber-concurrent zegt dat er sprake is van "hevige concurrentie en overcapaciteit in de Amsterdamse taximarkt" en dat het bedrijf daarom de handdoek in de ring gooit.

Transdev, het moederbedrijf van onder meer Connexxion, wil de onderliggende technologie van Abel gebruiken om flexibel openbaar vervoer aan te bieden. In Arnhem en Nijmegen wordt al getest met een app die het mogelijk maakt om een zitplaats in een busje te reserveren en op vaste haltes in te stappen.

Abel zegt in twee jaar tijd meer dan 50.000 gebruikers te hebben gehad. Het is niet bekend hoeveel gebruikers Uber in Nederland heeft, maar die dienst is vermoedelijk een stuk groter.

Uber biedt in Nederland nog niet de mogelijkheid om één taxi te delen met andere gebruikers die ongeveer dezelfde route moeten afleggen, zoals met de app van Abel kon. In andere landen biedt Uber wel zo'n carpoolfunctie aan.