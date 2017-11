Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

HQ

Een verrassend leuke en innovatieve quiz-app van de bedenkers van de inmiddels gestaakte video-app Vine. HQ is anders dan alle andere trivia- en quiz-apps, omdat het werkt met een echte presentator, live-uitzendingen en een prijzenpot met echt geld. Daarmee combineert HQ het moderne van apps met het traditionele van de ouderwetse tv-quiz.

HQ is elke dag om 21.00 ‘s avonds en om 03.00 uur 's nachts te spelen; Amerikaanse uitzendtijden. Even voor de uitzending krijg je een seintje, zodat je samen met de inmiddels tienduizenden spelers kan meedoen met de quiz. Presentator Scott Rogowsky leidt de show live in, en begint vervolgens met vragen stellen.

Voor het beantwoorden van die meerkeuzevragen krijgt iedereen maar een paar seconden. Heb je het goed, ga je door naar de volgende vraag, maar heb je het fout dan val je onverbiddelijk af. Die afvalrace duurt vaak niet lang: de vragen worden snel pittiger en soms vallen tienduizenden spelers tegelijk af. De groep die aan het eind van de vragenlijst overblijft, deelt de pot van die dag.

Dat is vaak zo'n 1000 dollar, soms meer. Spelers die veel weten kunnen dus flink verdienen met HQ. Het gewonnen geld kan op een gekoppeld PayPal-account worden gestort. Waar komt dat geld vandaan? Het is nu nog geld van de investeerders van de app, uiteindelijk wil HQ de pot met geld van sponsors vullen. De kans op echte winst maakt HQ een uniek spannende quiz.

Download HQ voor iOS (gratis)

Animal Crossing: Pocket Camp

De derde Nintendo-game voor smartphones, na Super Mario Run en Fire Emblem Heroes. De wereld van Animal Crossing is in potentie erg geschikt voor smartphones. De spellen staan al sinds het eerste deel uit 2001 bekend om hun relaxte sfeer waarbij het niet draait om snelle reflexen of tactisch inzicht, maar eigenlijk vooral om kneuterige gezelligheid.

Die gezelligheid speelt zich altijd af in dorpjes gevuld met dieren. Deze mobiele versie, de naam zegt het al, speelt zich af op een camping. Je maakt een personage naar eigen smaak aan, en wordt vervolgens op de camping afgezet. Dieren heten je welkom en maken je wegwijs in de wereld waar het verzamelen van allerhande dingen het belangrijkste is.

Zo moet je bijvoorbeeld fruit verzamelen om vrienden met de dieren te worden. Dieren die bijvoorbeeld meubels of kleding voor je kunnen maken, ook weer in ruil voor voorwerpen die je in de wereld om je heen kan vinden. Op die manier blijf je eigen plekje op de camping steeds verder uitbouwen, terwijl de wereld van het spel verkent.

Anders dan alle andere Animal Crossing-games is Pocket Camp wel een freemium-game. Dat merk je in de tijd die het de dieren kost om nieuwe dingen voor je te laten maken, en hoeveel voorwerpen je daar voor nodig hebt. Die tijd loopt op naarmate het spel vordert, maar wie voor echt geld zogenoemde Leaf Tickets koopt kan die wachttijd omzeilen.

Een smet op deze game, die helaas vooral fanatieke spelers treft. Wie Animal Crossing: Pocket Camp zo nu en dan speelt, ziet een charmante, relaxte game vol koddige personages. Maar wie flink wil doorspelen komt er al snel achter dat ook op een camping gevuld met onschuldig ogende dieren het keiharde kapitalisme hoogtij viert.

RememBear

Het gebruik van een wachtwoordmanager is in deze tijden van datalekken en accountdiefstal geen overbodige luxe. Bekende diensten als LastPass en 1Password zijn er al jaren, ook VPN-dienst TunnelBear heeft er nu eentje.

Net als andere wachtwoordapps doet RememBear drie dingen: je wachtwoorden versleuteld bewaren zodat je maar één wachtwoord hoeft te onthouden, voor elke site een ander, moeilijk wachtwoord genereren voor extra veiligheid en je wachtwoorden op al je apparaten beschikbaar stellen.

​RememBear doet dat alles met mooi ontworpen apps, voor zowel Android als iOS, als voor Windows en Mac en met een extensie voor Chrome; extensies voor Safari en Firefox komen er nog aan. De strakke apps ordenen je logins maar bijvoorbeeld ook creditcardgegevens en notities.

Wil je ergens inloggen, hoef je alleen maar op de beren-knop van RememBear te drukken, je hoofdwachtwoord of vingerafdruk in te vullen en je bent binnen. Net als TunnelBear houdt RememBear het vooral simpel en overzichtelijk. Dat maakt de app aantrekkelijk voor wie de concurrentie misschien wat te intimiderend ingewikkeld vindt.

RememBear is voorlopig nog in bèta. Daardoor komen er de komende tijd nog functies bij, en verandert de dienst hier en daar misschien nog wat. Groot voordeel: RememBear is tijdens de bètaperiode gratis te gebruiken. Wat de dienst daarna gaat kosten, is nog niet bekend.

Download RememBear voor Android of voor iOS (gratis)