Facebook Messenger kopieert 'snapreeksen' van Snapchat

De streaks-functie wordt volgens The Verge op dit moment getest door Facebook. Het is onduidelijk of de optie later voor alle gebruikers beschikbaar zal worden gesteld.



De streaks zijn sterk vergelijkbaar met de zogeheten 'snapreeksen' op Snapchat. Gebruikers die elkaar in die app iedere dag een bericht sturen, krijgen een speciale emoji naast elkaars namen te zien. Zo spoort Snapchat gebruikers aan de app dagelijks te openen.

Facebook kopieerde eerder al de Stories-functie van Snapchat in Instagram, waarmee gebruikers voor 24 uur foto’s met elkaar kunnen delen. Sindsdien heeft Snapchat meerdere tegenvallende kwartalen achter de rug.