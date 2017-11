Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

iA Writer 5

Eén van de fijnste tekstverwerkers voor iOS is nog fijner en slimmer geworden. iA Writer is een app die zo simpel en laagdrempelig werkt als een notitie-app, maar ondertussen wel alle opties van een volledige tekstverwerker biedt. Met de update naar versie 5 heeft ontwikkelaar iA het voor elkaar gekregen om de app nog simpeler in gebruik te maken, terwijl er ook opties zijn toegevoegd.

Dat komt omdat iA Writer 5 nu vrijwel volledig met het toetsenbord te bedienen is. Dat klinkt misschien tegenstrijdig: bedienen met het toetsenbord doe je op je laptop of desktop, maar toch niet op je telefoon? iA heeft een manier gevonden die het zo sneller maakt om bepaalde dingen te doen, met een extra balk boven het toetsenbord.

Zit je bijvoorbeeld in het ene bestand, maar wil je een ander bestand openen? Tik op het vergrootglas boven het toetsenbord en begin de naam of inhoud van het bestand te typen, en je kan het direct openen. Voor exporteren hetzelfde: tik export en je kan direct exporteren naar bijvoorbeeld .doc of .pdf. iA Writer kan overweg met de Files-app van iOS, waardoor je toegang hebt tot diensten als iCloud, Dropbox en Google Drive.

In de extra balk zit helemaal rechts een ⌘-knop. Daar zitten allemaal opmaak-opties onder, voor het invoegen van afbeeldingen, tabellen, links, lijstjes en meer. Druk de knoppen wat langer in en je kan ze naar eigen smaak en behoefte inrichten, en daarbij kiezen uit een grote lijst opties. Slim, want zo is de app precies zo veelzijdig als je wil, met zo'n beetje alle opties altijd bij de hand, zonder dat het ooit overweldigend wordt. Je blijft immers altijd in hetzelfde scherm.

Download iA Writer 5 voor iOS (5,49 euro)

Download iA Writer voor Android (gratis)

*nog niet voorzien van de nieuwe functies

Lies

Een vreemd soort digitaal gezelschapsspel dat je eigelijk ook weer in je eentje speelt. Dat werkt zo: Lies laat je je vrienden beter kennen door ze stellingen over jou voor te leggen. De app start dan ook met het beantwoorden van een flink aantal stellingen, van doodnormaal tot heel vreemd.

Is de stelling waar, dan veeg je naar rechts. Is het een leugen, dan gaat 'ie naar links. Stellingen als 'Ik ben een ochtendpersoon' of 'Ik hou vooral van popmuziek' maar ook 'Ik heb weleens geld van mijn ouders gestolen' of 'Ik heb weleens een one night stand gehad'.

Je moet een minimum aantal van die stellingen beantwoorden om te kunnen spelen, hoe meer hoe beter. Vrienden krijgen vervolgens steeds vier stellingen te zien, waarvan er maar ééntje waar is. Zij moeten kiezen welke, en het leuke is dat je naderhand kan zien wie van je vrienden het meeste over je weet. Maar je kan ook zien wie fout heeft geantwoord, en welke leugen daarvoor in de plaats is gekozen.

Download Lies voor iOS (gratis)

Zyl

Deze foto-app werkt als een slimme assistent voor je foto-bibliotheek. Zyl analyseert de foto's op je toestel, zonder die naar een externe server te sturen. Vervolgens toont de app onder meer welke foto's je allemaal dubbel hebt, en welke foto's allemaal sterk op elkaar lijken.

Zo kun je ruimte op je telefoon besparen door die foto's te wissen en alleen je favoriete exemplaar uit een vrijwel identieke reeks te houden. Daarbij herkent de app mislukte foto's die bijvoorbeeld wazig zijn, of waarop mensen hun ogen dicht hebben.

Ook kan de app albums maken op basis van allerlei onderwerpen die in foto's herkend worden. Veel andere foto-apps hebben ook beeldherkenning, maar daarbij moet je vaak zelf zoektermen invullen. Zyl maakt je fotoverzameling met mapjes een stuk inzichtelijker.

Ook is het mogelijk die mapjes op slot te doen. Zo hou je bepaalde foto's privé, en alleen opgeslagen op je toestel. Daarnaast biedt de app gedeelde foto-albums, waar je samen met vrienden foto's aan aan kan toevoegen.

Download Zal voor Android of voor iOS (gratis)

Focos

Een foto-app waarmee je de focus kan verleggen nadat de foto al genomen is. Dat werkt alleen bij iPhones met een dubbele camera: de iPhone 7 Plus, 8 Plus en X. Dat werkt heel simpel: neem met de app een foto en je krijgt een foto zoals die er met de portretfunctie van iOS uitziet.

Standaard is dan het onderwerp op de voorgrond scherp, met een onscherpe achtergrond. Met Focos kun je echter ook op die achtergrond tikken, zodat die scherp wordt en de voorgrond onscherp. De app biedt ook de mogelijkheid om de foto in 3d uit te pluizen, waarbij een poging wordt gedaan de diepte van de foto weer te geven. Die wordt dan opgedeeld een soort repen, die achter elkaar staan en zo samen een foto met diepte vormen.

Download Focos voor iOS (gratis)