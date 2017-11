Facebook lanceert Creator-app voor videomakers

Dat heeft Facebook donderdag bekendgemaakt in een blogbericht.

In de Creator-app zit onder meer een Live Creative Kit, waarmee gebruikers bijvoorbeeld muziek of een welkomstbericht kunnen toevoegen aan hun video's. Aan het einde van een video is het mogelijk om een standaard bericht toe te voegen waarin gebruikers bijvoorbeeld worden opgeroepen een video leuk te vinden.

Daarnaast is er een inbox voor reacties die onder video’s op Facebook en Instagram komen. Hier verschijnen ook chats uit Facebook Messenger in. Ook is het mogelijk om inzichten te bekijken in de app en Stories toe te voegen aan Facebook en Instagram.

Facebook heeft verder een nieuwe website onthuld voor videomakers. Hier staan bijvoorbeeld tips over hoe een goede video gemaakt wordt of hoe gebruikers het beste contact kunnen leggen met fans.