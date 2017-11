Google maakt apps voor stemassistent makkelijker vindbaar

Dat heeft Google woensdagnacht bekendgemaakt op zijn ontwikkelaarsblog.

De stemassistent Assistant is beschikbaar op alle Android-smartphones en op slimme speakers als de Google Home. Momenteel is de assistent nog niet in het Nederlands beschikbaar, maar daar wordt door Google wel aan gewerkt.

Het is al mogelijk om apps van derden te gebruiken via de Assistant. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met een stemcommando de Hue-lampen van Philips te bedienen. Om gebruikers meer van dit soort apps te laten vinden, gaat Google het app-overzicht van Assistant vernieuwen en de nieuwste en populairste apps in één overzicht plaatsen.

Updates

Het moet voor gebruikers ook makkelijker worden om met apps te praten, zonder de exacte naam van de app te noemen. Als een gebruiker bijvoorbeeld 'bel een taxi' zegt, dan moet direct een geschikte taxi-app worden opgeroepen.

Verder wordt het voor Assistant-apps mogelijk om dagelijkse updates te sturen naar gebruikers en om mensen door te sturen naar een smartphone, als een ingewikkelde opdracht bijvoorbeeld niet via een speaker kan worden afgerond.

Het wordt voor ontwikkelaars voor het eerst mogelijk om apps te maken voor gebruikers die Spaans, Italiaans en Portugees spreken. Voor Nederlandse apps is nog geen ondersteuning.