Taxidienst Lyft breidt uit naar Canada

Dat maakt het bedrijf maandagavond Nederlandse tijd bekend via zijn blog.

Een exacte datum voor de internationale uitbreiding wordt niet gegeven. Lyft is vooralsnog enkel actief in de Verenigde Staten, waar in de meeste steden auto's van de taxidienst rondrijden.

Lyft wordt gezien als de belangrijkste concurrent van Uber in het land. Uber is echter al geruime tijd in meerdere landen actief. Het is niet bekend of en wanneer andere steden of landen ook gebruik kunnen gaan maken van Lyft. Eerder ging al het gerucht dat Lyft mogelijk ook naar Australië en Nieuw-Zeeland zou komen.

De taxidienst kreeg onlangs een investering van een miljard dollar, geleid door Googles moederbedrijf Alphabet.