Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Monument Valley 2

De eerste Monument Valley was in 2014 een grote verrassing en werd ontzettend lovend ontvangen. Begrijpelijk: met levels die aandoen als tot leven gekomen werken van M.C. Escher was de game deels kunst en deels breinbreker. Monument Valley 2 kwam deze week uit voor Android, en weet eigenlijk net zo te betoveren.

Je zou misschien denken dat de verrassing er na het eerste deel wel vanaf zou zijn. De game biedt immers meer van hetzelfde: puzzels die eruit zien als optisch onmogelijke kunstwerkjes, waar je als speler een klein poppetje doorheen moet sluizen. Boven is onder, trappen leiden je ondersteboven en bruggen zijn hellingen.

Dit tweede deel zit weer vol prachtige visuele paradoxen en de levels zijn nog mooier, kleurrijker of juist stemmiger uitgewerkt. De levels zijn minstens zo uitdagend, en vertellen net als het eerste deel een verhaal. Dit keer volg je een moeder die haar dochter de eerste stappen in de vreemde puzzelwereld laat zetten.

Een klein, licht maar mooi verteld verhaal. Samen met de mooie muziek en vooral de prachtige puzzels vormt Monument Valley 2 daarmee weer een sfeervol, meeslepend geheel dat er prachtig uitziet, uitdagend is en toch voor iedereen leuk is om te spelen.

Download Monument Valley 2 voor Android of voor iOS (5,49 euro).

Clips

Apple heeft zijn video-app Clips een half jaar na verschijnen alweer behoorlijk vernieuwd. Met de app maak je filmpjes, en dat ligt qua mogelijkheden en ingewikkeldheid ongeveer tussen de simpele filmpjes die je met bijvoorbeeld Instagram Stories maakt, en ingewikkeldere filmpjes uit bijvoorbeeld iMovie.

Die insteek komt in deze vernieuwde versie een stuk beter uit de verf. De vorige versie van Clips was hier en daar nog net iets te ingewikkeld, had net iets te veel knopjes en menu's. Nu is alles beter geordend en gelabeld.

Clips

Zo zitten alle effecten als filters, labels, stickers en emoji nu onder één duidelijke knop in de vorm van een gekleurde ster. Opnemen doe je nog steeds met de grote rode knop, maar net zo makkelijk voeg je bestaande foto's en video's aan je tijdlijn toe. Zo bereikt de app meer met minder knopjes: makkelijk meerdere clipjes achter elkaar zetten, inkorten, van effecten, filters en muziek voorzien en dan delen.

Ook de tekst-functie van de app is nu makkelijker te vinden, en werkt inmiddels ook in het Nederlands. Het werkt zo: woorden die je tijdens het filmen spreekt, worden automatisch in tekst aan de beelden toegevoegd. Dat kan in de vorm van klassieke ondertiteling, maar ook met zinnen die stijlvol woord voor woord verschijnen.

Download Clips voor iOS (gratis).

Left2Cook

Deze Nederlandse app is terug van weggeweest, en probeert opnieuw een oplossing te bieden voor een bekend probleem: je hebt nog wat dingen in de koelkast liggen, maar wat kan je daar van koken? Weggooien is immers zonde, naar de supermarkt gaan is gedoe maar soms heb je gewoon echt geen idee wat je kan koken met war je nog hebt.

Left2Cook helpt dan op een hele simpele manier: je vult gewoon alle ingrediënten in die nog in je koelkast en voorraadkast slingeren. De app kijkt vervolgens in zijn alsmaar groeiende database van 600 recepten om te kijken of je van jouw spullen iets lekkers kan bereiden.

Left2Cook

De app laat daarbij duidelijk zien of je ook echt alles in huis hebt: een groen pijltje naast een recept betekent dat je meteen aan de slag kan. Een geel pijltje en je mist slechts één ingrediënt; misschien hebben de buren nog wat? Bij een rood pijltje mis je twee of meer ingrediënten en zul je toch echt naar de winkel moeten.

De app is zowel leuk om nieuwe gerechten met bekende ingrediënten te ontdekken, en om daarbij ook nog eens voedselverspilling tegen te gaan. De recepten in de app zijn ontwikkeld door de Siciliaanse kok Giuseppe Semprevivo. Expres: de Italiaanse keuken staat bekend om zijn vaak simpele maar smaakvolle gerechten. Wie op zijn boodschappen wil besparen moet voor Left2Cook wel betalen: 5,49 euro per jaar met een gratis eerste probeerweek.

Download Left2Cook voor Android of voor iOS (gratis).