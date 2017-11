Rabobank brengt vernieuwde Rabo Wallet-app uit voor Android

Dat meldt de bank donderdagochtend.

De nieuwe app werd al getest onder een kleine groep gebruikers, maar is vanaf heden "voor de meeste Android-smartphones" beschikbaar, aldus de Rabobank. De app werkt op Android-toestellen met versie 5.0 of hoger. Ook moeten gebruikers zestien jaar of ouder zijn.

Een speciale simkaart is niet langer vereist om betalingen te kunnen verrichten met de Wallet-app. Als een smartphone op Android 5.0 of hoger draait en over nfc-technologie beschikt, kan er contactloos mee worden betaald. Uitzonderingen zijn de LG G2 en de Nokia 6.

De Rabo Wallet ondersteunt ook het inscannen van klantenkaarten en kan gebruikt worden om parkeergeld te betalen. De Rabobank laat weten dat gebruik van de Rabo Wallet-app vanaf volgend jaar vijftig eurocent per maand kost. De eerste zes maanden zijn gratis.