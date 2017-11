Snapchat-baas noemt eigen app 'moeilijk te begrijpen'

Nadat Snapchat-moederbedrijf Snap dinsdag teleurstellende kwartaalresultaten presenteerde, zei Spiegel dat hij kritiek op het design van zijn app erkent.

"Daarom werken we er momenteel aan om onze applicatie te herzien, om hem gemakkelijker in het gebruik te maken."

Hij zei dat het een risico is om grote veranderingen door te voeren, omdat bestaande gebruikers hier mogelijk ontevreden van worden. "We zijn bereid om dat risico te nemen voor wat wij zien als substantiële voordelen op de lange termijn."

Tieners

Snapchat staat al jaren bekend als een lastige app. Veel interacties gebeuren niet via zichtbare knoppen. In plaats daarvan moeten gebruikers weten hoe ze moeten swipen en tappen om bepaalde functies op te roepen.

Volgens recent onderzoek van Telecompaper heeft Snapchat ruim 2 miljoen dagelijkse gebruikers in Nederland. Onder tieners heeft 80 procent de app geïnstalleerd, terwijl ouderen bijna nooit op Snapchat zitten.

Spiegel zei dat zijn bedrijf wil verkennen hoe gebruikers op een natuurlijkere manier foto's en video's van anderen kan ontdekken. Daarbij wil de app verder kijken dan een Facebook-achtige nieuwsfeed op basis van de activiteit van vrienden.

Ook wil Snapchat zijn meest populaire gebruikers gaan betalen om content voor het platform te maken. Vermoedelijk wil het sociale netwerk een voorbeeld nemen aan YouTube, dat kanalen met meer dan 10.000 views laat delen in de advertentie-inkomsten.

Spectacles

Verder erkende de Snapchat-directeur dat de vraag naar de eigen camerabril Spectacles verkeerd is ingeschat. Onlangs meldde The Information dat er nog honderdduizenden onverkochte exemplaren in pakhuizen zouden liggen, terwijl Snapchat slechts 150.000 exemplaren van de bril heeft verkocht.

Spiegel vertelde aan investeerders dat hij "de verkeerde beslissing" heeft genomen, toen er in eerste instantie veel hype ontstond rond de bril. Hij heeft toen veel onderdelen voor de bril verkocht, maar "uiteindelijk konden we niet zo veel Spectacles verkopen als we dachten dat mogelijk zou zijn op basis van de eerste verkopen".

Uit de kwartaalresultaten bleek dinsdag dat Snap een nettoverlies van 443 miljoen euro moest noteren, drie keer zo veel als vorig jaar. De omzet kwam op 208 miljoen dollar. Snapchat kreeg slechts 3 miljoen nieuwe gebruikers, minder dan analisten hadden verwacht.

Investering

Het Chinese technologiebedrijf Tencent kondigde op woensdag aan te investeren in Snapchat. In het afgelopen kwartaal zou Tencent 145,8 miljoen aandelen zonder stemrecht van Snapchat overgenomen. Het zou gaan om 10 procent van alle aandelen van het sociale netwerk.