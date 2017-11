Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Bury Me, My Love

Een aangrijpende, verhalende game in de stijl van titels als Lifeline. Net zoals in die game is ook Bury Me, My Love vormgegeven als chat-gesprek tussen jou en een virtuele gesprekspartner. In Bury Me, My Love is dat Nour, een jonge vrouw die haar door oorlog geteisterde thuisland Syrië ontvlucht.

De speler neemt de rol in van Nour's man Majid, die niet vlucht maar achterblijft om voor ouderen te zorgen. De titel verwijst naar een Syrisch vaarwel: 'begraaf mij, mijn liefde'; sterf niet voordat ik dat doe. Wat volgt is een op waarheid gebaseerd verhaal waarbij je de reis van Nour naar Europa volgt, enkel via de berichten die zij naar haar man stuurt.

Als speler krijg je steeds verschillende manieren om op de berichten van Nour te reageren, soms stuur je enkel een emoji. De berichten van Nour komen binnen alsof het echte berichten zijn: soms een paar achter elkaar, dan weer uren niks. Daardoor voelt het spel erg realistisch aan, waardoor het op waarheid gebaseerde verhaal nog rauwer binnen komt. Een simpele maar heel doeltreffende manier om de menselijke gevolgen van het Syrische conflict en vluchtelingenstroom die daarop volgde over te brengen.

Download Bury Me, My Love voor Android of voor iOS (3,49 euro)

Love You to Bits

Een erg schattige en kleurrijk vormgegeven puzzelgame in sci-fi-sferen. Je speelt als ruimteverkenner Kosmo, die zijn robotvriendin is kwijtgeraakt. Na een ongeluk is ze in een heleboel stukjes op allerlei planeten terecht gekomen.

Kosmo gaat die stukjes verzamelen en komt daarbij op de vreemdste planeten, vol met uiteenlopende puzzels die onder meer spelen met zwaartekracht, tijd, en wat boven en onder is. Alle levels zien er daarbij uit als een dwarsdoorsnede, waardoor je alle leuk gedetailleerde kamertjes goed kan bekijken.

De puzzels in Love You to Bits zijn nooit echt ingewikkeld, maar het spel is met zijn leuke vormgeving, grappige personages en liefdevolle insteek erg leuk om te spelen.

Download Love You to Bits voor Android of voor iOS (4,49 euro)

KNMI

De herfst is in volle gang en dan is het fijn om een app te hebben die de regenbuien zo goed mogelijk in kaart brengt. Deze week bracht het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut zijn eigen app uit, een app met betrouwbare voorspellingen op basis van data die ook al lang door andere apps wordt gebruikt.

Toch heeft de app van het KNMI wat extra's te bieden. Ten eerste zijn er geen advertenties, wat wel zo prettig is. Ook geeft de app weeralarmen af, zowel landelijk als gebaseerd op de gemeente waar je in woont. Goed om te weten, want het KNMI is in Nederland de officiële instantie die de weeralarmen uitschrijft.

Ook biedt de app hier en daar net wat meer en gedetailleerder overzicht over wat het weer gaat doen dan vergelijkbare apps. Je kan een langetermijnvoorspelling voor 14 dagen bekijken, en die vergelijken met de historische data van het KNMI. Met zoveel data waan je je met de KNMI-app haast een echte weerman of -vrouw.

Download KNMI voor Android of voor iOS (gratis)