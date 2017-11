WhatsApp kampte met kortstondige wereldwijde storing

Gebruikers melden sinds ongeveer 9.00 uur op allestoringen.nl geen verbinding te kunnen maken met de dienst. Ook op sociale media als Twitter deden mensen hun beklag over de storing. Na ruim een uur kwam de dienst weer op gang.

WhatsApp heeft de storing bevestigd tegenover Whatsappen.nl. De oorzaak van de storing is niet bekend.

De problemen begonnen vrijdagochtend toen gebruikers hun profielfoto niet langer konden verwijderen of wijzigen. In sommige gevallen zagen gebruikers de profielfoto's van anderen ook niet meer. Later was het ook niet meer mogelijk om berichten te versturen of te ontvangen.