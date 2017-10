Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Apollo voor Reddit

Apollo is simpelweg de beste app om sociaal nieuwsforum Reddit mee te bekijken. Dat is knap, want naast de uitstekende officiële app van Reddit zelf, zijn er al een aantal andere erg goede apps om het netwerk mee te verkennen. Maar geen enkele is zo compleet, zo snel en zo aanpasbaar als Apollo.

Dat heeft vast onder meer te maken met ontwikkelaar Christian Selig, een voormalig Apple-medewerker. Selig heeft ervoor gezorgd dat Apollo oogt en voelt als iets dat door Apple gemaakt had kunnen zijn. Het knappe is echter dat Apollo vooral maakt dat Reddit plots erg overzichtelijk en toegankelijk is. Want hoewel de site populair en toonaangevend is, werkt Reddit nou niet bepaald laagdrempelig of overzichtelijk.

Apollo heeft een prettig beginscherm, waarop al je favoriete subreddits bovenaan staan. Als je op zo'n subrubriek drukt, valt meteen op hoe snel de app is. Alles is al ingeladen of laadt in een oogwenk, inclusief hele lappen tekst en afbeeldingen. En hoe een Reddit-post ook is, de comments blijven overzichtelijk. Upvoten of downvoten doe je met een veeg naar links, reageren met een veeg naar rechts. Wisselen tussen subreddits gaat razendsnel door op de titel bovenaan het beeld te drukken en te typen.

Overzichtelijk en toegankelijk dus, maar knap genoeg biedt Apollo ook meer dan genoeg opties om zelfs de meest die-hard Reddit-gebruiker tevreden te stellen. Het automatisch aanvullen van /r/ wanneer je de naam van een subreddit begint te typen bijvoorbeeld, het aanpassen van de veeg-gebaren, het gebruik van meerdere accounts, automatisch wisselen naar de donkere modus, berichten met bepaalde woorden binnen de hele app filteren en nog veel meer.

Die Pro-opties kosten wel geld, net als de mogelijkheid om vanuit de app zelf nieuwe berichten in sub-reddits aan te maken. Hoe veel je betaalt kan je zelf bepalen: 3,49, 5,49 of 10,99 euro; elke betaling geeft toegang tot alle functies. Een aardige prijs voor de Reddit-grootverbruiker, en voor de incidentele bezoeker biedt Apollo in gratis uitvoering ook een bijzonder prettige app.

Download Apollo voor iOS (gratis)

Frost

Een prachtig gemaakt spel, waarin je vliegende lichtdeeltjes de weg moet wijzen. Volgens de ontwikkelaar zijn de zwermende lichtdeeltjes geesten, die je terug moet leiden naar hun thuisplaneet. In schitterende patronen golven ze over het scherm, en blijven ze als een school vissen toch steeds dicht bij elkaar.

Door met je vinger over het scherm te vegen breng je de deeltjes in beweging. Zo ontstaat haast een dans, waarbij je op een hele natuurlijke wijze met omtrekkende bewegingen de deeltjes naar de juiste plek drijft. Elke zwerm heeft weer een andere aanpak nodig, welke dat is ontdek je spelenderwijs aan de manier waarop de groep zich gedraagt.

Een rustgevend spel dat prachtig is om naar te kijken en haast voelt alsof je met leven op microscopisch of juist kosmisch niveau te maken hebt.

Download Frost voor iOS (5,49 euro)

Dragon Hills 2

Deze game tilt het beproefde concept van de endless runner naar een hoger niveau. Zoals bij alle endless runners beweegt het hoofdpersonage automatisch van links naar rechts, en hoef je zelf eigenlijk alleen maar te springen. Dat werkt in deze game wel een klein beetje anders: je bestuurt een mechanische Chinese draak, die vanzelf naar boven vliegt.

Raak het scherm aan en de draak duikt richting de grond, waar hij zich ook in kan graven. Zo beweeg je de draak met vasthouden en loslaten golvend horizontaal over het scherm. Onder de grond zijn her en der gevaren om te ontwijken, maar het gebeurt vooral bovengronds.

Daar is een zombie-invasie in volle gang, met allerhande bewapende zombies in auto's, vrachtwagens en vliegmachines en in gebouwen. Er zijn eigenlijk te veel details om op te nemen terwijl je met je draak in razend tempo de zombies aanpakt, hun gebouwen vernielt en hun auto's laat ontploffen.

Dragon Hills 2 vindt het wiel nergens opnieuw uit, maar is wel ontzettend leuk en vloeiend om te doen. En met uiteenlopende eindbazen en tal van andere wapens en voertuigen die je vrij kan spelen, biedt de game precies genoeg voor een leuk tussendoortje.

Download Dragon Hills 2 voor Android (gratis) of voor iOS (3,49 euro)