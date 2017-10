Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Nude

Een app speciaal gemaakt voor het veilig bewaren van naaktfoto's. Want wie dergelijke foto's op een clouddienst opslaat, loopt het gevaar dat de foto's bij een hack op straat komen te liggen.

Nude scant je telefoon op naaktfoto's. Op iOS 11 doet de app dat met de technologie CoreML. Die beeldherkenningssoftware is van Apple en werkt lokaal op je telefoon. Je foto's hoeven dus niet naar een server.

Als Nude je foto's en video's eenmaal heeft geanalyseerd, kun je in de app handmatig kiezen welke beelden inderdaad naakt bevatten. Die kun kun je dan in Nude opslaan, en tegelijkertijd uit je fotoverzameling verwijderen. Nude slaat de foto's alleen lokaal op je telefoon op. Bovendien kan de app met een wachtwoord afgeschermd worden. Op die manier zijn naaktfoto's een stuk beter beschermd dan wanneer die zomaar tussen je andere foto's staan.

Nude is een maand gratis te proberen, en kost daarna 0,99 euro per maand of 9,99 per jaar. Er is ook een Android-versie van de app in de maak, waarbij de ontwikkelaars foto's op eenzelfde lokale manier willen laten scannen door de telefoon, zodat ook op Android geen servers gebruikt hoeven worden.

Download Nude voor iOS (gratis)

PUSH

Een originele puzzelgame van de maker van leuke puzzelspellen als Klocki en Hook. Ook hier heeft de ontwikkelaar weer één concept bedacht waar elke puzzel een variatie op is.

Elke puzzel bevat steeds een aantal knoppen met symbolen. Door naar de puzzel te kijken is het onmogelijk om erachter te komen hoe je die moet oplossen. Daarvoor moet je eerst op wat knoppen drukken om te zien wat er gebeurt.

Druk de ene knop in en de andere schiet naar buiten, of druk er drie in en de vierde blijkt toch verkeerd. Push speelt met het verlangen om op knopjes drukken om te zien wat er gebeurt, en verpakt dat steeds in originele puzzels die leuk zijn om op te lossen.

Net als de andere games van dezelfde ontwikkelaar heeft Push dan ook geen punten en geen timer, maar speel je puur voor je eigen plezier.

Download PUSH voor Android (0,99 euro) of voor iOS (1,09 euro)

cmplt

Een prettige, simpele puzzelgame waarbij je vormpjes compleet moet maken. Het spel laat bijna complete afbeeldingen van bijvoorbeeld een appel, een auto, een potlood of een hamburger zien. Het is aan jou om op de juiste lege plekken te drukken en daar extra pixels laat verschijnen, om de afbeeldingen compleet te maken.

cmplt is nooit echt ingewikkeld, en vooral erg mooi. De pixel-afbeeldingen zien eruit als of ze van papier zijn gemaakt, elke 'pixel' oogt als een vierkant notitiebriefje. Kleurrijk en vrolijk, met in totaal 125 puzzels van eten, vlaggen, voertuigen, letters en andere vormen die goed te herkennen zijn. Daarmee is cmplt ook voor kinderen erg leuk.

Enkel het reclamesysteem is wat irritant; betaal je niet moet je voor hints steeds advertentiefilmpjes bekijken. Hoewel veruit de meeste puzzels voor zich spreken, heb je soms toch een hint nodig om verder te komen. Voor een eenmalige 99 cent ben je echter van die reclames af.

Download cmplt voor iOS (gratis)