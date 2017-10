Google laat gebruikers nieuwe apps uitproberen zonder ze te installeren

Dat heeft Google donderdag bekendgemaakt in een blogbericht. De functie maakt gebruikt van de technologie 'Instant Apps'. De eerste test met deze technologie ging in januari van dit jaar van start.

In de Play Store zijn nu een aantal apps uit te proberen zonder ze te installeren. Het gaat onder meer om apps van BuzzFeed, The New York Times, Hollar, Red Bull en Skyscanner.

Play Store

Google heeft verder nog een aantal nieuwe functies toegevoegd aan de Play Store. Zo heeft de sectie "Keuze van de redactie" in zeventien landen een nieuw uiterlijk gekregen. Het is niet duidelijk of Nederland daar ook onder valt.

Daarnaast is er een nieuw deel geïntroduceerd voor spelletjes, waarin onder meer trailers en screenshots van spellen te vinden zijn. Binnenkort moeten daar ook nog secties bijkomen voor betaalde spellen en nieuwe spellen.

Via zogenaamde "live operations" worden gebruikers op de hoogte gesteld van evenementen binnen spellen die ze al hebben geïnstalleerd. Dit gebeurt via banners en kaarten.