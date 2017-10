Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Thimbleweed Park

Een gloednieuwe point-and-click-game, in de stijl van bekende klassiekers als Monkey Island. Sterker nog: Thimbleweed Park is gemaakt door Ron Gilbert en Gary Winnick, de makers van Monkey Island en Maniac Mansion. Dat is aan alles te merken: Thimbleweed Park voelt als een haast dertig jaar oude game, die nu pas weer ontdekt is.

Net als in bijvoorbeeld Monkey Island draait Thimbleweed Park om het oplossen van puzzels en daarmee het ontrafelen van een verhaal. In het spel bestuur je in totaal vijf personages, elk met een eigen doel en met een eigen groeiende voorraad voorwerpen.

Zoals het genre al zegt bestuur je de game door de wijzen en de klikken, of in dit geval door op het scherm te drukken. Zo beweeg je de personages door de prachtig retro vormgegeven omgevingen, open je deuren, neem je voorwerpen mee en combineer je ze. Net zoals zijn spirituele voorgangers staat Thimbleweed Park bol van de meest vreemde, soms ontzettend vergezochte puzzels waarbij je al die voorwerpen moet gebruiken en vaak heen en weer loopt tussen plekken.

Het verhaal draait in deze game om het oplossen van een moord. Dat gebeurt in een mysterieus Amerikaans dorpje, dat doet denken aan de tv-serie Twin Peaks. De personages zijn uiteenlopend en bij vlagen droogkomisch, allemaal met gesproken dialoog. Het meest 'moderne' deel van de game is de toevoeging van takenlijstjes voor de personages. Prettig, want het point-and-click-genre is berucht voor het compleet vastlopen op wat je volgende stap is.

Download Thimbleweed Park voor Android (9,99 euro) of voor iOS (10,99 euro)

The Talos Principle

iOS-gebruikers werden een paar weken geleden al getrakteerd met puzzelgame The Witness, deze week verscheen de minstens zo sterke puzzelgame The Talos Principle voor iOS. Ook al een puzzelgame die eerder op spelcomputers en pc met hoge waardering ontvangen is.

In The Talos Principle waan je je op een eiland dat klassiek Grieks aandoet. Maar naast zuilen en standbeelden staat het eiland ook vol met modern ogende hindernissen, puzzels en vreemde bollen. Zelf bestuur je een robot, die welkom wordt geheten door een stem; de maker van de puzzeltuin.

Het doel is simpel, zegt de stem: kom verder en bewijs jezelf. Makkelijker gezegd dan gedaan: om verder de komen moet je bijvoorbeeld de vijandige bolvormige beschermers van de tuin van je af houden. Dat doe je door apparaatjes te plaatsen die de bollen op afstand houden, maar je hebt eigenlijk net te weinig apparaatjes.

Keer op keer confronteert The Talos Principle je met dergelijke situaties, 120 puzzels in totaal. Het doel is te zien, maar het lijkt onmogelijk te behalen. Dan valt opeens het kwartje, en begrijp je hoe je met beperkte middelen toch verder kan komen. Daardoor voel je je slim, bovendien beloont de game je ook nog eens met een slim verhaal.

De intelligentie van de robot-hoofdrolspeler wordt haast filosofisch doorgelicht, je wordt aan het twijfelen gebracht over de wereld om je heen en daarmee steeds dieper die wereld in getrokken. De bediening van deze mobiele versie gebeurt door te tikken en te vegen, al is de game ook met zowel virtuele controller op het scherm als met echte controller te spelen.

Download The Talos Principle voor iOS (5,49 euro)

Action Launcher

Google kondigde vorige week zijn nieuwste eigen smartphones aan, de Pixel 2 en 2 XL. De toestellen draaien de nieuwste versie van Android met de nieuwste functies en laten zien welke richting Android als geheel op gaat.

Helaas brengt Google die toestellen vooralsnog niet uit in Nederland. Ook duurt het vaak maanden tot de nieuwste functies van Android in toestellen van andere fabrikanten zitten. Gelukkig biedt het open karakter van Android dan vaak uitkomst.

Zo bevatten de nieuwe Pixel-toestellen een Google-zoekbalk met afgeronde hoeken, die voor het eerst onderin beeld staat. Tot nu toe stond de iconische zoekbalk standaard bovenaan het scherm van Android-toestellen. Met de grote telefoons van de laatste jaren niet meer de meest bereikbare plek, en daarom is onderin beeld eigenlijk wel prettig.

De nieuwste update van Action Launcher laat je de zoekbalk ook onderin beeld plaatsen, en geeft ook de optie om die balk net als bij de Pixels ronde hoekjes te geven.

Download Action Launcher voor Android (gratis)