Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Stranger Things the Game

Het tweede seizoen van Netflix-serie Stranger Things gaat later deze maand in première. In aanloop naar die nieuwe afleveringen heeft Netflix ter promotie een gratis game uitgebracht. Wat blijkt? Stranger Things the Game is een verrassend leuk, uitgebreid spel.

De game speelt zich net als de serie af in het jaar 1984, in het Amerikaanse plaatsje Hawkins. Alle hoofdpersonages zijn van de partij, en in het spel hebben ze allemaal hun eigen sterke punten. Het spel ziet eruit als een klassieke 16-bit-game waar je schuin van boven op kijkt.

Door op het scherm te drukken beweeg je personages van plek naar plek, val je vijanden aan en los je puzzels op. Door op verschillende voorwerpen te drukken wordt steeds meer duidelijk over het verhaal. Ook verzamel je steeds meer personages, waar je tijdens het spelen tussen kan wisselen.

Door die personages en hun unieke krachten kun je steeds weer naar nieuwe plekken in het spel toe. Want hoewel Hawkins redelijk vrij is te verkennen, zijn veel plekken afgeschermd met bijvoorbeeld een hek. Personages die later in het spel vrijgespeeld worden, kunnen die nieuwe plekken dan weer openen.

Download Stranger Things the Game voor Android of voor iOS (gratis)

Protanopia

Een stripverhaal, maar wel een hele bijzondere. Protanopia lijkt op het eerste gezicht op ieder ander handgetekend stripboek. Maar direct valt al op dat elk plaatje van het stripverhaal vol beweging zit. In het korte verhaal volg je soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog op D-Day onderweg zijn naar de kust van Normandië.

De boot waar ze in zitten deinst over het water, elke soldaat trekt een andere grimas terwijl ze op en neer hobbelen en de spreekwolkjes zweven haast driedimensionaal naast de personages. Maar de meeste indruk maakt Protanopia echter wanneer je je iPhone of iPad kantelt. Alles op het scherm beweegt dan driedimensionaal mee, alsof je door een een soort raampje naar het stripverhaal kijkt.

Download Protanopia voor iOS (gratis)

Slør

Een app waarmee je het focuspunt van foto's kan verleggen. Dat werkt vooral goed bij foto's die zijn genomen met de iPhone 7 Plus of 8 Plus, met dubbele camera. Die iPhones kunnen zelf al foto's maken met kunstmatige scherptediepte, waardoor het eruit ziet alsof de foto's met spiegelreflexcamera zijn gemaakt.

Door die informatie te gebruiken, kan je met Slør het focuspunt verleggen. De app stelt de scherptediepte dan bijvoorbeeld verder naar achter in, en maakt zo niet de voorgrond maar juist een onderwerp in het midden scherp en de rest van de foto wazig.

Ook is het mogelijk om foto's om te zetten naar zogenoemde tilt-shift-foto's. Dat werkt vooral goed bij foto's van wijdse landschappen en stadsgezichten, die er door de techniek dan uitzien alsof het miniaturen zijn. De app werkt in principe ook met iPhones zonder dubbele camera, maar de resultaten zullen door het ontbreken van die dubbele lens dan wel minder zijn.

Download Slør voor iOS (3,99 euro)