Uber's iOS-app kon beeldschermen van gebruikers filmen

Dat zeggen beveiligingsonderzoekers tegenover Gizmodo. Volgens de onderzoekers had Uber toestemming van Apple om die mogelijkheid in te bouwen in de app. Het lijkt er op dat dit de enige app was die deze toestemming had.

De mogelijkheid werd ingebouwd om een oude versie van de app beter te laten samenwerken met de Apple Watch, zeggen de onderzoekers. Volgens een woordvoerder van Uber was het op die manier mogelijk om Uber Maps op de achtergrond van een iPhone te laten renderen, om het vervolgens naar de Apple Watch te sturen.

Mocht een hacker echter misbruik weten te maken van de functie, dan kon diegene mogelijk wachtwoorden en persoonlijke informatie die op het scherm verschijnt stelen.

Uber zegt dat de functie niet langer gebruikt wordt, omdat het niet meer nodig is nu er nieuwere versies van de app zijn. Apple heeft nog niet op de ontdekking gereageerd.