Microsoft brengt bètaversie van browser Edge naar iOS en Android

Dat heeft Microsoft bekendgemaakt in een blogbericht. Het is voor het eerst dat de browser van Microsoft naar mobiele apparaten komt. De browser is op de Windows Phone niet te gebruiken.

De browser laat gebruikers synchroniseren met het Microsoft-account. Daardoor is het mogelijk om een artikel te openen op een Windows 10-pc en later verder te lezen op een mobiel apparaat. Ook worden bladwijzers en wachtwoorden gesynchroniseerd.

De bètaversie van de browser is vooralsnog alleen beschikbaar voor Windows Insiders, de bètatesters van Microsoft. Windows Insiders op iOS kunnen de browser downloaden via Testflight, Android-gebruikers doen dat via Google Play.

Vooralsnog is Edge niet beschikbaar voor tablets, maar deze apparaten moeten op den duur wel ondersteund worden. Later dit jaar moet de browser officieel verschijnen voor iOS en Android.

Microsoft Launcher

Daarnaast heeft het technologiebedrijf de Microsoft Launcher onthuld. Met diens dienst "Continue on PC" is het mogelijk om te beginnen met typen op een Android-telefoon en door te gaan op een Windows-computer. De functie is vergelijkbaar met Handoff op de Apple-producten.

De "launcher" verschijnt als er op de thuisknop gedrukt wordt. De dienst is volledig aan te passen. Zo is het mogelijk om icoontjes van favoriete contacten op het thuisscherm te plaatsen. Daarnaast is er "The Feed", waar de meest gebruikte apps, recent nieuws en belangrijke evenementen verzameld worden. The Feed is te bereiken door naar rechts te vegen.

Microsoft Launcher is nu als bètaversie te downloaden voor Android-gebruikers. Ondersteuning voor "Continue on PC" op Windows 10-computers komt met de Windows 10 Fall Creators Update.

Microsoft Launcher

​