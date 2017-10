Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

IKEA Place

Met iOS 11 hebben iPhones en iPads nieuwe augmented reality-mogelijkheden gekregen. Daarmee kan je via de camera van het apparaat virtuele objecten in de echte wereld plaatsen. Een ideale manier om bijvoorbeeld te bekijken hoe nieuwe meubels tussen je huidige meubilair zouden staan, en dat is dan ook precies wat IKEA Place doet.

De app laat je eerst de ruimte scannen waar je nieuwe meubels wil uitproberen. Dat hoeft niet heel nauwkeurig. Zolang de ruimte redelijk verlicht is, heeft de app snel in de gaten wat de verhoudingen zijn en wat de vloer is.

Vervolgens kies je één van de IKEA-meubels, in de app zitten er meer dan tweeduizend. Een gedetailleerde 3D-weergave van het meubel zweeft dan boven de grond, zodat je het via het scherm kan plaatsen waar je wil en kan draaien.

Heb je de plek gevonden, druk je op het vinkje en ploft het meubelstuk neer. Dan kan je afstand nemen, er omheen lopen en het meubelstuk in je kamer vanuit alle hoeken bekijken. Ook kan je foto's maken die op je fotorol worden opgeslagen. Een handige manier om snel te beoordelen of een meubelstuk er in je huis leuk uitziet, en omdat de app de verhoudingen redelijk goed weergeeft kun je ook grofweg beoordelen of een meubel past.

Download Ikea Place voor iOS (gratis)

Super Mario Run

Mobiele platformgame Super Mario Run verscheen eind 2016 voor iOS en in maart voor Android. Nintendo was toen al heel duidelijk over de prijs van de game: enkele gratis speelbare levels en voor de rest van het spel betaal je 10 euro. Eenmalig, ook al verschijnen er daarna nieuwe levels voor het spel. Die nieuwe levels zijn deze week verschenen, en zijn inderdaad zonder extra te betalen de spelen voor wie die 10 euro al betaald heeft.

Het gaat om negen nieuwe levels in de Tour-modus van het spel. De enige voorwaarde is dat je de 24 oudere levels van het spel wel allemaal al hebt uitgespeeld. Er zijn nieuwe levels in onder meer een jungle, een spookachtig bos en een piratenschip.

Daarnaast is er een nieuwe spelmodus, Remix 10. Een reeks met tien hele korte, compacte maar drukke levels die je achter elkaar moet uitspelen. Ondertussen kun je munten verzamelen en met de modus kun je nieuwe objecten voor in het Mushroom Kingdom vrijspelen. Remix 10 is ook beschikbaar voor gratis spelers van het spel.

Ook wordt de muziek van het spel nu automatisch uitgeschakeld als je zelf al muziek luistert met je telefoon. Mario en zijn vrienden dragen dan een koptelefoon. De uitbreidingen maken van Super Mario Run een nog completere game, die gratis maar zeker tegen betaling veel te bieden heeft. Bovendien is de game tijdelijk in de aanbieding voor 5,49 euro.

Download Super Mario Run voor Android of voor iOS (gratis)

Another Lost Phone

Het spirituele vervolg op de eerder dit jaar verschenen A Normal Lost Phone, met dezelfde insteek. Opnieuw begeef je je zogenaamd in een smartphone die je zomaar op straat hebt gevonden. Het spel heeft geen levels, maar toont de interface van een smartphone.

Daar kam je onbeschaamd doorheen, op zoek naar de eigenaar van de telefoon. Door sms'jes en mailtjes te lezen en foto's te bekijken ontspint zich het verhaal. De eigenaresse van de telefoon lijkt verdwenen, en door zowel nieuwe als oude berichten te lezen wordt steeds meer duidelijk over het lot van die eigenaresse.

​Anders dan bij het eerste deel is het niet mogelijk om te doen alsof je de oorspronkelijke eigenaresse van de telefoon bent. De ontwikkelaars van de game hadden kritiek gekregen op die insteek, waarbij de speler eigenlijk wordt gevraagd identiteitsfraude te plegen.

In dit deel speel je toeschouwer, zij het op een actieve manier. Zelf bemoeien kan niet. Ook waarschuwen de ontwikkelaars nu dat het niet de bedoeling is om in het echt stiekem in andermans telefoon rond te loeren.

Download Another Lost Phone voor Android (2,99 euro) of voor iOS (3,49 euro)