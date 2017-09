IKEA brengt iOS-app uit om meubels in augmented reality te bekijken

IKEA Place maakt gebruik van de nieuwe ARKit-software van Apple, die in iOS 11 is verwerkt. De app verscheen onlangs al in de VS, maar kwam woensdag pas naar de Nederlandse App Store.

ARKit kan worden gebruikt om virtuele objecten in camerabeelden te verwerken. Dat moet er natuurlijker uitzien dan met eerdere systemen, die door apps als Pokémon Go worden gebruikt.

Schaal

De IKEA-app scant de ruimte waar de gebruiker zich bevindt en toont meubels vervolgens op ware schaal. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om te zien of een bank in de woonkamer past en hoe een bepaald bed zou staan in een slaapkamer. Een lege kamer kan ook worden ingericht met verschillende virtuele producten tegelijkertijd.

Met ARKit wil Apple het voor app-ontwikkelaars makkelijker maken om augmented reality in applicaties te verwerken. Google werkt voor Android-gebruikers aan een vergelijkbare functie met de naam ARCore.