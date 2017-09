Instagram heeft 800 miljoen maandelijks actieve gebruikers

Dat heeft Instagram maandag bekendgemaakt tijdens een evenement in New York, meldt CNBC. De groei van het aantal maandelijks actieve gebruikers is evenveel als in april, toen de vorige mijlpaal van 700 miljoen bekend werd gemaakt.

In totaal heeft het platform 500 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Die gebruikers bekijken volgens Instagram ook steeds meer video’s. De tijd die mensen op het platform doorbrengen met het kijken naar video’s is met 80 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Verder worden er vier keer meer video’s per dag gemaakt dan in 2016.

Tegenover TechCrunch laat het bedrijf verder weten dat het nu twee miljoen adverteerders op het platform heeft, tegenover een miljoen in maart. De meeste nieuwe adverteerders zijn midden- en kleinbedrijven.

Snapchat

Concurrent Snapchat liet in augustus weten 173 miljoen dagelijks actieve gebruikers te hebben. Instagram kopieerde veel functies van Snapchat, waaronder Stories.