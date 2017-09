Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

The Witness

Eén van de beste console- en pc-games van 2016 is er nu ook voor iOS. The Witness is een puzzelspel met een eigenzinnige insteek, dat zich afspeelt op een schitterend vormgegeven verlaten eiland. Het spel draait helemaal om lijntjespuzzels. Met je vinger trek je op een raster een lijn van het begin van de puzzel tot aan het einde.

Lijkt simpel, maar The Witness varieert eindeloos met dat idee. De puzzels beginnen simpel: trek een lijn van A naar B en een deur gaat open. Maar al snel worden ze moeilijker en moet je bijvoorbeeld twee puzzels gespiegeld van elkaar oplossen, met de lijn een bepaalde vorm tekenen, of symbolen in het raster van elkaar scheiden.

Het klinkt misschien vreemd, maar dat is juist de charme van de game: The Witness leert je onderweg de taal van de puzzels. Het eiland bestaat uit verschillende gebieden, en je meteen overal heen. Toch kom je in eerste instantie niet overal even ver. Sommige plekken zijn pas toegankelijk als je puzzelkennis uit andere plekken in de game hebt opgedaan.

Dat steeds weer proberen te ontrafelen van hoe puzzels opgelost moeten worden, en hoe nieuwe puzzels zich verhouden tot oplossingen die je al kent, maakt van The Witness een constant uitdagende game. Een game die zonder verhaal, zonder wapens of voorwerpen en zonder zichtbaar einddoel toch ontzettend diepgaand is.

De bediening is op telefoons en tablets iets anders dan op de andere platformen: hier kijk je rond door over het scherm te vegen, tik je op de plek waar je heen wil lopen en los je puzzels uiteraard op door met je vinger een lijn over het scherm te trekken. De 10,99 euro die de game kost is een relatief koopje: voor spelcomputer of pc kost de game drie keer zoveel.

Download The Witness voor iOS (10,99)

AR MeasureKit

Deze week verscheen iOS 11 en daarmee zijn iPhones en iPads voorzien van een nieuw framework voor augmented reality (AR). Daarbij bekijk je de wereld om je heen door de lens van je telefoon of tablet, en worden virtuele zaken aan die echte wereld toegevoegd.

Het lastige van die techniek is om de virtuele dingen op hun plek te laten blijven. AR-apps tot nu toe lieten vaak trillende en verschuivende objecten zien, maar het nieuwe framework ARKit van iOS 11 zorgt voor veel strakkere en daardoor meer indrukwekkende en bruikbare apps.

MeasureKit is een app die de technologie goed laat zien. De app is een veelzijdige digitale meetlat. Met MeasureKit kun je rechte lijnen meten door aan het begin en eind een punt te zetten. In augmented reality zie je de lijn over bijvoorbeeld de tafel lopen, met daarbij de lengte.

Maar je kan ook in drie dimensies meten, en zo de omvang van bijvoorbeeld je bank opmeten. Vervolgens kun je die driedimensionale afmeting elders in je woonkamer uitproberen, om een idee te krijgen van hoe dat zou staan. De app werkt als waterpas, door virtuele kaarsrechte lijnen op de muur te trekken, en kan gebruikt worden om de graden van hoeken te meten.

De metingen zijn, mits goed uitgevoerd, verrassend accuraat. Niet accuraat genoeg om een echte meetlat te vervangen, maar in veel gevallen wel een hele handige eerste stap.

Download AR MeasureKit voor iOS (gratis)

Paint Space AR

Ook Paint Space biedt een leuke toepassing van augmented reality. Met de app kun je tekenen en schilderen in drie dimensies, gewoon in de ruimte voor je. Dat is in eerste instantie erg raar: trek een lijn, loop er omheen en de lijn blijft gewoon hangen.

Dat biedt een hoop leuke mogelijkheden: tekeningen die er van de zijkant heel anders uitzien dan van de voorkant, foto's die aan de muur lijken te hangen of zelfs een virtuele, driedimensionale schets van hoe je je huis zou willen inrichten.

Download Paint Space AR voor iOS (gratis)

Minecraft

Gaan we Minecraft bespreken, één van de bekendste games ter wereld? Zeker, want hoewel het spel al jaren op allerlei platformen inclusief Android en iOS beschikbaar is, heeft de game deze week een grote update gehad. En daarmee zijn zeker de mobiele games een stuk aantrekkelijker.

De grote update heet 'Better Together' en maakt het mogelijk om met spelers van allerlei platformen samen Minecraft te spelen. Tot nu toe speelden pc-gamers met pc-gamers, spelers met een Xbox onder elkaar en speelden mobiele spelers alleen met andere mobiele spelers. Nu kunnen spelers Minecraft op Windows 10, Xbox One, Android en iOS samen spelen.

Dat maakt de game vooral op de mobiele platformen een stuk veelzijdiger en volwassener. De titel 'Minecraft Pocket Edition' heeft door de update dan ook plaats gemaakt voor simpelweg 'Minecraft'. Het spel is nu namelijk overal hetzelfde spel: was je bezig op de pc, dan kun je onderweg verdergaan waar je gebleven was op je telefoon, om vervolgens weer verder te spelen op bijvoorbeeld de Xbox One.

De Minecraft-versies voor pc en spelcomputers waren al lange tijd wat uitgebreider en veelzijdiger dan de mobiele versie. Maar nu zijn zaken als de Marketplace, met allerlei nieuwe spelmodi en andere vormgeving voor de wereld, ook op mobiel te gebruiken. Daarmee is Minecraft op mobiel nu voor het eerst de volledige Minecraft. In het najaar komt de Better Together-update er ook voor de Nintendo Switch; alleen Minecraft op de PlayStation doet vooralsnog niet mee.

Download Minecraft voor Android of voor iOS (7,99 euro)