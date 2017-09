Twitter test Android-app van databesparende Lite-versie

Dat meldt TechCrunch na bevestiging van Twitter dat het bedrijf de app inderdaad aan het testen is in het land.

Twitter Lite werd eerder dit jaar uitgebracht als een alternatief voor de relatief data-intensieve apps van het sociale netwerk. In de Lite-versie zit bijvoorbeeld een optie om foto’s en video’s niet meteen volledig in te laden.

De Lite-app biedt een soortgelijke functie, waarbij media helemaal niet wordt ingeladen. Dat gebeurt enkel als de gebruiker een specifieke foto of video selecteert.

Vooralsnog is Twitter Lite enkel beschikbaar in de Filipijnse Google Play Store. De app is beschikbaar voor Android 5.0 of hoger en is volgens Twitter minder dan 3MB groot. Het is niet bekend of de app een wereldwijde uitrol krijgt. Vooralsnog lijkt Twitter zich met name te richten op markten waar de gemiddelde snelheid van mobiel internet laag ligt.