Snapchat blokkeert Al Jazeera in Saudi-Arabië

Dat deed Snap op verzoek van de overheid van het land, aldus The Wall Street Journal.

"We doen ons best om ons te houden aan lokale wetgeving in landen waar we actief zijn", aldus een woordvoerder van het techbedrijf.

Al Jazeera heeft een kanaal binnen de Discover-functie van Snapchat. Hierop publiceert de zender actueel nieuws op het sociale netwerk.

Spanningen

Saudi-Arabië eiste eerder dit jaar samen met andere landen dat Qatar de stekker uit Al Jazeera moest trekken. De nieuwszender is volgens een aantal omringende landen bevooroordeeld. Al Jazeera doet al lange tijd verslag van de politieke situatie en spanningen binnen de regio.

De website en apps van Al Jazeera worden sinds mei in Saudi-Arabië geblokkeerd. Het Snapchat-kanaal was tot op heden één van de plekken die nog vrij toegankelijk was vanuit het land.