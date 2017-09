Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Duolingo TinyCards

Een app waarmee je spelenderwijs van alles in je geheugen kan prenten. TinyCards is gebaseerd op het flash cards- of flitskaarten-systeem. Dat systeem wordt op onder meer scholen gebruikt om snel nieuwe dingen te leren en onthouden.

Bijvoorbeeld het leren van hoofdsteden: TinyCards laat eerst kaartjes zien met de locaties van hoofdsteden, inclusief naam. Later krijg je enkel een naam te zien en moet je uit twee locaties de juiste kiezen, of zie je één locatie en twee namen.

TinyCards wisselt zulke vragen steeds af met kaartjes met nieuwe kennis. Daarvoor gebruikt de app de algoritmes die in de taal-app van Duolingo al jarenlang worden gebruikt en bijgeschaafd. Die methode moet zorgen voor de optimale balans van herhaling en toevoeging van nieuwe informatie.

TinyCards is sinds deze week uit voor Android, maar bestaat al even voor iOS. Daarom is het aanbod in lessen direct al enorm: meer dan 200.000 setjes flitskaarten over zo'n beetje elk denkbaar onderwerp, van topografie tot Pokémon en van geschiedenis tot gebarentaal. Zelf kun je ook setjes kaarten maken om snel informatie te leren, en die setjes eventueel met de rest van de gebruikers delen.

Download Duolingo TinyCards voor Android of voor iOS (gratis)

Cat Quest

Een openwereld-rpg die draait om katten. Cat Quest is ten eerste ontzettend leuk vormgegeven, in een handgetekende stijl die er zeker op de kleine schermen van telefoons schitterend uitziet. Cat Quest doet in opzet erg denken aan de overworld van klassieke rpg's.

Je kijkt schuin van boven op de omgeving, waarbij dorpjes, steden en bossen relatief klein zijn vormgegeven. De kaart biedt vooral plaats aan de hoofdpersoon, een heldhaftige kat die zijn zusje wil redden. Daarnaast is er ruimte voor alle vijanden, die je in real time aanvalt; geen apart beurtelings vechtsysteem in Cat Quest.

Hoe je vijanden aanpakt kun je zelf bepalen, of je dat nu met wapens of magie doet hangt af van de manier waarop je je vaardigheden inricht. Dat doe je aan de hand van xp en door nieuwe kleding en wapens te kopen en te vinden, zoals in eigenlijk elke rpg. Cat Quest biedt meer dan 60 dungeons, meer dan 60 side quests, een hoofdverhaal en vooral heel veel flauwe kattenhumor.

Download Cat Quest voor Android of voor iOS (5,49 euro)

Cat Quest is er ook voor pc en Mac (12,99 euro)

Scorekeeper XL

We bespreken hier vrijwel elke week smartphonegames, maar soms wil je gewoon een ouderwets bordspel spelen of een spelsport doen. Met Scorekeeper XL hou je dan op een makkelijke manier de score bij.

De app is slim vormgegeven met het scorebord in in het midden, en in elke hoek een knop. Met de knop linksboven voeg je tot tien spelers toe, met naam en een eigen kleur. De knop rechtsboven wisselt tussen sortering van hoog naar laag of andersom.

Het bijhouden van de score gaat simpel: met de plus- en min-knoppen voeg je punten toe of trek je punten af. Na elke toevoeging wacht de app even of je klaar bent, daarna wordt de ranglijst opnieuw geordend.

Download Scorekeeper XL voor iOS (gratis)