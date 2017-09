Facebook test nieuwe videogroepsgesprek-app Bonfire

De app Bonfire van Facebook is beschikbaar in de Deense App Store, schrijft The Next Web.

Met Bonfire kunnen tot acht vrienden in een videogesprek. Daarbij is het mogelijk om effecten te gebruiken, zoals stickers en maskers. Deelnemers zijn uit te nodigen via Facebook en Facebook Messenger.

De app wordt op dit moment alleen in Denemarken getest, stelt een woordvoerder, met later mogelijk een uitrol naar andere landen. Met de app gaat Facebook de concurrentie aan met andere al bestaande apps voor videogroepsgesprekken, zoals Skype en Houseparty. Wanneer en of hij in Nederland beschikbaar komt, is onduidelijk.

Vanuit de chat kunnen ook plaatjes gedeeld worden op de andere platformen van Facebook, zoals Messenger en Instagram.

Eind vorig jaar kondigde Facebook al een groepsvideochat aan binnen zijn chatdienst Facebook Messenger. Aan deze gesprekken kunnen tot vijftig mensen deelnemen, maar er zijn altijd maximaal zes personen te zien.